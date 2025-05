Košický dopravný podnik upozorňuje na výrazné meškania spojov

Košice 12. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v pondelok ráno upozorňuje na výrazné meškania spojov mestskej hromadnej dopravy z dôvodu zhustenej premávky. Informuje o tom na sociálnej sieti.



„Z dôvodu pretrvávajúcej zhustenej premávky a kolón v úseku Červený rak - mosty VSS - Opátske - Prešovská - Hlinkova - Furča/Ťahanovce dochádza k meškaniam takmer na všetkých autobusových linkách do 35 minút,“ uvádza s tým, že na linkách 10, 17, 51 dochádza k meškaniam do 50 minút a na linke 56 do 60 minút.



Podľa DPMK môže z tohto dôvodu dochádzať k následným ďalším výpadkom spojov.