Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasný posun zastávok
Dopravný podnik spresnil, že zmeny súvisia s realizáciou modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov.
Autor TASR
Košice 17. marca (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na dočasný posun autobusových zastávok Mlynská bašta a Vodná v smere Jakabov palác. Zmeny z dôvodu ich rekonštrukcie začnú platiť v stredu (18. 3.) od 8.00 h.
Zastávku Mlynská bašta dočasne presunú približne o 50 metrov späť, pred kruhový objazd (oproti zastávke v opačnom smere). Zastávku Vodná presunú približne o 30 metrov späť. „Z uvedeného dôvodu budú autobusové linky 16, 25, 27, 29, 71, 72 a N5 zastavovať na týchto dočasných zastávkach,“ uvádza DPMK na sociálnej sieti s tým, že opatrenia budú platiť až do ukončenia rekonštrukčných prác.
Dopravný podnik spresnil, že zmeny súvisia s realizáciou modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov.
Zastávku Mlynská bašta dočasne presunú približne o 50 metrov späť, pred kruhový objazd (oproti zastávke v opačnom smere). Zastávku Vodná presunú približne o 30 metrov späť. „Z uvedeného dôvodu budú autobusové linky 16, 25, 27, 29, 71, 72 a N5 zastavovať na týchto dočasných zastávkach,“ uvádza DPMK na sociálnej sieti s tým, že opatrenia budú platiť až do ukončenia rekonštrukčných prác.
Dopravný podnik spresnil, že zmeny súvisia s realizáciou modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov.