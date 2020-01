Košický dopravný podnik zaviedol novú linku MHD

Košice 2. januára (TASR) – Nová autobusová linka mestskej hromadnej dopravy (MHD) č. 35 prepája Lingov, Zelenú stráň a Heringeš s centrom Košíc. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ju zaviedol od 1. januára 2020. Ovplyvnilo to aj ďalšie spoje. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



Novozavedená linka premáva do rezidentského parku Zelená stráň a blízkych obchodných centier. „Linka premáva na trase Lingov – Zelená stráň – Heringeš – Námestie osloboditeľov a späť. Jazdí v 30-minútovom intervale počas pracovných dní a v 60-minútovom intervale cez voľné dni a vo večerných hodinách,“ uviedla.



Linka č. 35 zastavuje v oblasti Zelenej stráne na dvoch nových zastávkach, a to „Zelená stráň, obchodne centrá“, ktorá je umiestnená pri obchodnom centre a „Zelená stráň“, ktorá je v blízkosti bytových domov.



V súvislosti s novým spojom došlo aj k zmenám na niektorých linkách. „Linka č. 32 už nezachádza k obytnému súboru Panoráma, teda na zastávku Heringeš - na tejto zastávke ju nahradila novovzniknutá linka 35. Označenie linky 20L sa mení na 20, no zachádzka na Heringeš v smere do Košickej Novej Vsi ostáva na tejto linke zachovaná. Ďalej sa menia cestovné poriadky liniek 20, 23, 31 a 32,“ dodala Petrušová s tým, že cestovný poriadok je zverejnený aj na webovej stránke DPMK.