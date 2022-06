Košický DPMK zatiaľ nechystá znižovanie výkonov ani nárast cestovného

Košice 6. júna (TASR) – Nárast cien negatívne ovplyvňuje aj finančnú situáciu Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Pre TASR to povedala jeho hovorkyňa Vladimíra Petrušová s tým, že aktuálne nechystajú žiadne úsporné opatrenia v zmysle znižovania výkonov a tým atraktivity MHD, ani zvyšovanie cestovného.



Oproti rovnakému obdobiu minulého roka evidujú približne 35-percentný nárast cien pohonných látok. Negatívny dosah zdražovania zaznamenávajú aj u nákladov na spotrebný materiál, náhradné diely a ostatné energie, ktoré stúpli zhruba o 19 percent.



Ako pripomenula, dodávku nafty majú zabezpečenú prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa, zmluva je platná do konca augusta. Cena nafty pre DPMK sa odvíja od priemernej ceny pohonných látok v SR zverejňovanej štatistickým úradom na týždennej báze, pričom DPMK má z tejto referenčnej ceny na objednaný objem nafty zľavu. "Naftu tankujeme o 8,83 percenta lacnejšie oproti priemernej cene na slovenskom trhu," uviedla.



V prípade elektrickej energie evidujú len mierny nárast, nakoľko majú zmluvne zastabilizovanú silovú zložku ceny elektrickej energie do roku 2023. Avizované zvýšenie cien elektrickej energie sa tak podľa Petrušovej dotkne DPMK len čiastočne, a to v rozsahu nárastu poplatkov za distribúciu a poplatkov, ktoré reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.



Ubezpečila, že v súčasnosti neprebiehajú diskusie o zvyšovaní cestovného. "Všetky zmeny v rámci tarify musia byť schválené mestským zastupiteľstvom. V prípade, že takýto krok bude nutný, verejnosť o tejto skutočnosti budeme včas informovať," vysvetlila.