Košický klaster nového priemyslu chce pritiahnuť superpočítač do Košíc

Košice 8. júna (TASR) - Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva chcú na východné Slovensko pritiahnuť najvýkonnejší civilný počítač v Európe. Pod hlavičkou konzorcia Košický klaster nového priemyslu (CNIC) preto poslali ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí) otvorený list. Deklarujú v ňom potrebu a pripravenosť umiestniť superpočítač práve v Košiciach. Rezort má podľa magistrátu na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenených 70 miliónov eur.



Signatári si od superpočítača sľubujú pritiahnutie ďalších investícií a vznik nových pracovných miest. "Inštalácia superpočítača, ktorý by v súčasnej dobe predstavoval svetovú technologickú špičku (zabezpečenú jeho výpočtovou kapacitou, rýchlosťou, ale i ekologickou prevádzkou), práve v Košiciach je pre nás jedinečnou príležitosťou," uvádzajú v liste.



Podľa nich už samotná prevádzka superpočítača má potenciál zvýšiť HDP regiónu o niekoľko percent. "Jeho umiestnenie do zmysluplného a technologicky vyspelého prostredia konzorcia by navyše výrazne zvýšilo efektivitu jeho využívania a teda aj jeho ekonomický prínos," tvrdia s tým, že CNIC má vybudované relevantné technologické a personálne kapacity potrebné k obsluhe a plnohodnotnému využívaniu uvedenej technológie k rozvoju mesta Košice a celého východoslovenského regiónu.



Superpočítač z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií. Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov. Predstavovať má prelomové technologické riešenie. "To môže priniesť revolučnú zmenu v inováciách a vytváraní nových priemyselných odvetví nielen na východe Slovenska, ale aj s výrazným presahom a vplyvom na priemysel v celej krajine," uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke.