Košický kraj a vodárne budú spolupracovať pri dobudovaní vodovodov

Košice 3. mája (TASR) – Pomoc malým obciam s dobudovaním vodovodov a kanalizácií je cieľom memoranda, ktoré v utorok podpísali Košický samosprávny kraj (KSK) s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (VVS). Ich predstavitelia pritom informovali, že v kraji je stále 40 obcí bez napojenia na verejný vodovod a až 66 percent obcí nemá dobudovanú kanalizáciu.



Podľa kraja najhoršia situácia pri napojení na vodovod je v okresoch Košice-okolie a Gelnica a v prípade verejnej kanalizácie v okresoch Trebišov a Sobrance. „Kraj síce nie je akcionárom vodárenských spoločností, ktoré pôsobia na našom území, no vzhľadom na to, že tento stav je dlhodobo neúnosný, rozhodli sme sa spojiť sily so silným partnerom a púšťame sa do spoločného projektu výstavby verejných vodovodov a kanalizácií,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V rámci spolupráce by mal samosprávny kraj poskytnúť personálne kapacity a s výstavbou verejných vodovodov a kanalizácií tak pomôžu zamestnanci Sociálneho podniku KSK. Tento podnik má pritom zníženú DPH na desať percent. VVS by zase mala zabezpečiť materiálno-technické vybavenie a ťažké mechanizmy. Pridanou hodnotou spolupráce má byť aj pomoc dlhodobo nezamestnaným, ktorých krajský sociálny podnik na tento účel zamestná.



VVS obhospodaruje na východe Slovenska 936 obcí, z toho viac ako 600 nemá kanalizáciu. „Percentuálny podiel ľudí na Slovensku pripojených na kanalizáciu je najnižší v rámci celej Vyšehradskej štvorky. Hovoríme o probléme, ktorý vznikol v minulosti, no dodnes nie je vyriešený. Je to mravčia práca, na ktorú treba získať množstvo finančných prostriedkov. Naša spoločnosť je pripravená spolupracovať a vítame túto iniciatívu zo strany Košického kraja,“ konštatoval predseda dozornej rady VVS Stanislav Hreha.



Mnohé obce, v ktorých chýba kanalizácia či pripojenie na verejný vodovod, majú dlhodobo rozpracované projekty alebo aj vydané platné stavebné povolenie na výstavbu. Chýbajú im však dostatočné finančné prostriedky na realizáciu. Krajský systém pomoci by mal byť efektívnejší, obciam by sa tiež mali znížiť náklady potrebné na výstavbu tejto infraštruktúry. Prvou obcou, v ktorej by sa mala dobudovať kanalizácia, je obec Ruskov v okrese Košice-okolie, kde by malo pribudnúť 600 metrov kanalizácie. Kraj chce okrem eurofondov podľa Trnku hľadať ďalšie možné zdroje financovania aj cez Európsku investičnú banku (EIB).



Spracovanie aktualizovaného stavu kanalizačnej a vodovodnej siete v kraji je súčasťou geoportálu KSK na webstránke www.geoportalksk.sk/web/stav-verejnych-kanalizacii-a-vodovodov-v-obciach-ksk/.