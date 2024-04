Košický kraj bude financovať štúdiu o obchvate Harichoviec

Košice 29. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) bude financovať štúdiu realizovateľnosti napojenia mesta Spišská Nová Ves na diaľnicu D1. Kraj informoval, že na príprave podpornej dokumentácie k vybudovaniu obchvatu obce Harichovce sa dohodol na marcovom rokovaní so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), mesta Spišská Nová Ves a obce Harichovce. Poslanci Zastupiteľstva KSK v pondelok tento návrh schválili.



Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že NDS pokračuje s výstavbou diaľničného privádzača v úseku od Levoče do Spišskej Novej Vsi, avšak v skrátenom variante. "To znamená, že po jeho dobudovaní by mala všetka doprava smerovať cez obec Harichovce, teda po ceste druhej triedy, ktorá na takúto záťaž nie je stavaná. Hrozí, že sa v úseku bude vytvárať takzvaný dopravný lievik, ktorý sa negatívne dotkne desiatok tisíc obyvateľov Spiša. Jediným riešením je preto dobudovanie obchvatu obce Harichovce, preto sme sa na župe rozhodli pomôcť," uviedol. Hrubý odhad takejto štúdie je podľa neho približne 50.000 eur. Štúdia by mala odpovedať na otázky, o aký druh cesty by malo ísť, kadiaľ by presne viedla, či koľko by stála.



Súhlas zastupiteľstva získal aj projekt EastgateH2V, ktorý chce KSK podať a realizovať v rámci programu Horizon Europe Framework - Vodíkové údolie v Košickom kraji. Výška celkovej alokácie pre projektové konzorcium je deväť miliónov eur, pričom výdavky v projekte sú financované v plnej výške. Vodíkové údolie je udržateľný ekosystém, ktorý zahŕňa obnoviteľný zdroj energie, poháňaný elektrolyzérom na výrobu vodíka. "Takto vyrobený vodík sa považuje za zelený vodík. Podmienkou vodíkového údolia je, že okrem výroby zeleného vodíka musí deklarovať aj jeho konečnú spotrebu. Košický samosprávny kraj plánuje odoberať tento zelený vodík do regionálnych vodíkových autobusov," informoval KSK.