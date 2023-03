Košický kraj bude obstarávať mostné provizórium nanovo

Košice 2. marca (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) zrušila súťaž na nákup mostného provizória s odhadovanou cenou 221.000 eur bez DPH, a to z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka. "Verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie použitím postupu verejná súťaž v súlade so zákonom," uvádza sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Do tendra vyhláseného vlani v decembri sa prihlásila len spoločnosť Globaltech Slovakia s ponukou v cene 264.000 eur s DPH.



Krajská správa ciest chce kúpiť mostné oceľové provizórium pre potreby zabezpečenia zjazdnosti ciest počas rekonštrukcií, opráv a údržby mostných objektov. "Máme skúsenosť s kolapsom mostov, prípadne ich núdzovým uzatvorením pre ich havarijný stav. Po skúsenostiach s riešením týchto situácií a administratívnou a byrokratickou záťažou vytvorenia provizórneho premostenia sme sa rozhodli po vzore iných žúp pre kúpu vlastného mostného provizória, ktorým dokážeme v priebehu pár dní, respektíve týždňov zabezpečiť dopravu a zjazdnosť na predmetnom úseku ciest," uviedol v decembri pre TASR hovorca KSK Michal Hudák.