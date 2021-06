Košický kraj bude v nedeľu v Košiciach očkovať aj deti od 12 rokov

Košice 21. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) bude v nedeľu 27. júna očkovať proti novému koronavírusu aj deti od 12 rokov do 15 rokov. Vakcinácia sa bude realizovať v krajskom veľkokapacitnom očkovacom centre na Ostrovského 1 v Košiciach. Informoval o tom v pondelok Úrad KSK.



Zdravotníci budú tejto vekovej kategórii podávať dvojdávkovú vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech. Záujemcovia sa môžu registrovať do čakárne prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pozvanie na očkovanie elektronickou formou im bude doručované priebežne počas týždňa.



„Zdravotníci v krajských veľkokapacitných očkovacích centrách doposiaľ očkovali ľudí nad 16 rokov, tento týždeň dochádza k zmene, keďže ministerstvo zdravotníctva znížilo vekovú hranicu. Už počas víkendu zaočkujeme prvých tínedžerov vo veku od 12 do 15 rokov. Je však potrebné, aby prišli v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu. Očkovanie sa bude realizovať pod odborným pediatrickým dohľadom, inak sa nebude líšiť od očkovania dospelých,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Počet zaočkovaných bude závisieť aj od záujmu o vakcináciu.



K pondelku v rámci veľkokapacitných očkovacích centier aj výjazdovej jednotky KSK podal spolu viac ako 195.700 dávok vakcín. Tento týždeň v sobotu (26. 6.) budú opäť očkovať ruskou vakcínou Sputnik V v očkovacom centre v Michalovciach, v nedeľu vakcínou od Pfizer/BioNTech. V košickom centre budú očkovať počas štyroch dní, od štvrtka (24. 6.) do nedele. K zmene dôjde aj v centre v Spišskej Novej Vsi, v ktorom sa počas víkendu očkovať nebude.



Očkovanie realizuje kraj aj v teréne, a to prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, tá doposiaľ podala vakcínu približne 12.160 východniarom. Počas tohto týždňa mobilné očkovacie tímy vyrazia do 92 obcí a miest a do šiestich zariadení sociálnych služieb v Košickom kraji.