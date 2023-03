Košický kraj chce dotáciami prilákať mladých lekárov do ambulancií

Košice 19. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje prilákať lekárov na pôsobenie v ambulanciách v regiónoch aj formou finančného príspevku. "V prvom polroku 2023 chceme v krajskom zastupiteľstve začať rokovať o novej dotačnej schéme pre mladých a začínajúcich lekárov. V pilotnej fáze projektu plánujeme podporiť aspoň desať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," uviedol pre TASR hovorca KSK Michal Hudák.



KSK vlani v októbri avizoval kroky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu situácie s ohľadom na nedostatok lekárov v ambulanciách, ich vysokého veku, ale aj absencie špecialistov. "Súčasťou týchto opatrení bude aj rekonštrukcia a budovanie takzvaných Centier zdravia KSK, kde by sa sústreďovali dve až štyri vybavené ambulancie, ktoré uľahčia lekárom štart a pomôžu zlepšiť situáciu v regiónoch so slabšou dostupnosťou ambulantnej starostlivosti," konštatoval Hudák. KSK pritom počíta aj s možnosťami financovania v rámci schém eurofondov či spolufinancovaním s obcami a mestami. Opatrenia by sa mali realizovať v najbližších troch rokoch. "Nakoľko zatiaľ neboli návrhy predložené a prerokované v krajskom zastupiteľstve, z objektívnych dôvodov ešte nebudeme prezentovať všetky podrobné detaily," dodal hovorca.



Zároveň kraj poukazuje na to, že systematickú zmenu, zníženie investičného dlhu v zdravotníctve a kľúčové reformy musí priniesť štát. Na problém s nedostatkom ambulantných lekárov, ktorý aktuálne ešte zhoršujú zvýšené ceny energií, samospráva opakovane upozorňuje ministerstvo zdravotníctva. "Z jeho úrovne je potrebné ihneď nastaviť legislatívne podmienky, motiváciu, vzdelávanie mladých lekárov, financovanie zo strany zdravotných poisťovní pre súčasných, ako aj budúcich lekárov tak, aby vznikol dopyt a záujem o prácu v ambulantnom prostredí zo strany lekárov. Rovnako sme viackrát deklarovali, že popri podpore ústavnej zdravotnej starostlivosti si systematickú podporu štátu vyžaduje aj ambulantný sektor," uviedol Hudák.