Košický kraj chce odkúpiť a obnoviť Sobranecké kúpele

Košice 29. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje odkúpiť a revitalizovať bývalé Sobranecké kúpele, ktoré sú nevyužívané od roku 2004. O zámere odkúpiť ich za 769.000 eur budú rozhodovať krajskí poslanci na zasadnutí 25. októbra. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



Súčasným vlastníkom bývalého kúpeľného areálu je spoločnosť so sídlom v Trebišove, ktorá je v likvidácii. Za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré by mali byť predmetom kúpy, boli vypracované znalecké posudky. Išlo by o druhú takúto kúpu zo strany KSK, tento rok odkúpil za 346.000 eur areál chátrajúcich Turzovských kúpeľov v meste Gelnica s cieľom zabezpečiť ich komplexnú obnovu.



"Sobranecké kúpele boli označované ako slovenské Karlove Vary, čo svedčí o ich sláve a kvalite minerálnych zdrojov. Ich história siaha až do 14. storočia, máme zodpovednosť toto dedičstvo zachovať. Kúpele takmer dve desaťročia chátrali, zachraňujeme ich päť minút pred dvanástou," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Podobne ako Turzovské, aj Sobranecké kúpele ležia podľa neho v okrese, ktorý nevyhnutne potrebuje nové pracovné miesta a príležitosti na rozvoj. "Predpokladáme, že obnova kúpeľného areálu by mohla do okresu Sobrance priniesť 80 až 120 pracovných miest, rozhýbať podnikateľské prostredie, turistický ruch a rozšíriť služby v regióne. Okrem toho sa v blízkosti nachádzajú turisticky atraktívne lokality ako Morské oko, Vihorlat, Zemplínska šírava, Beňatina, oblasti Tibava a Orechová či Remetské Hámre, čo vytvára priestor na podporu pridružených služieb, akým sú napríklad požičovňa bicyklov, člnov, cyklotrasy, gastroturizmus či agroturizmus," konštatoval.



Voda v Sobraneckých kúpeľoch je prírodná a silne mineralizovaná, obsahuje až desaťkrát viac sírovodíka, ako má napríklad voda v kúpeľoch v Piešťanoch. Obsahuje tiež fluór, sodík či suflán, vďaka čomu má liečivé účinky. Je vhodná na liečbu kožných chorôb, niektorých chorôb vnútorných zažívacích orgánov aj ochorení pohybového ústrojenstva. Prirodzeným zdrojom minerálnych vôd sú štyri pramene a tri hydrogeologické vrty nachádzajúce sa v areáli.



Po celkovej renovácii areálu by podľa Trnku mohlo toto miesto slúžiť ako významný turistický bod na Zemplíne a ako jediné kúpele s liečivou vodou v danej oblasti.