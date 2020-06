Košický kraj chce prilákať turistov do regiónu kampaňou Kraj sveta

Košice 19. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj spúšťa komunikačnú kampaň Kraj sveta, ktorá má do regiónu počas aktuálnej turistickej sezóny prilákať nových návštevníkov. Zameraná je na najzaujímavejšie miesta kraja, pamiatky svetového dedičstva UNESCO a ďalšie turistické, a to aj menej známe unikáty. Používatelia sa s ňou stretnú na sociálnych sieťach.



Kampaň reaguje na obavy Slovákov z cestovania do ďalekého zahraničia a ich záujem o domáce dovolenkové možnosti. Kraj sveta pritom neznamená koniec sveta.



„Návštevníkom chceme ukázať, že v našom kraji máme množstvo svetových miest, na ktorých sa navyše nemusia tlačiť v radoch alebo naháňať za selfíčkami. Kraj sveta je totiž bližšie, než by čakali. Objaviť môžu napríklad Arktídu pod zemou, objať dvestoročný buk, uvidia tu unikátny gejzír, turistiku môžu zažiť aj na Morskom oku alebo v raji na zemi – v Slovenskom raji,“ uviedol v piatok pri prezentácii predseda KSK Rastislav Trnka.



Kampaň Kraj sveta, ktorej súčasťou je prezentované propagačné video, pozostáva z dvoch fáz – v prvej je cieľom zvýšiť rozpoznateľnosť samotnej destinácie. Druhá fáza súvisí s marketingovou podporou aktérov v cestovnom ruchu, ktorá vzišla priamo z dopytov podnikateľov. Na kampani spolupracovala externá marketingová agentúra, zasahovať bude nielen Slovensko, ale aj zahraničie, a má byť dlhodobejšia. Podľa Trnku je na kampaň aktuálne rozpočet 50.000 až 100.000 eur. „Uvidíme, ako sa bude táto kampaň vyvíjať, sme pripravení možno ešte pridať tie peniaze,“ dodal.



Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus už viacero rokov pracuje pri propagovaní regiónu s témou UNESCO na dosah.



„Chceli sme však tento komunikačný koncept dostať ešte viac do povedomia slovenských turistov v mladších cieľových skupinách. A to je možné len v ich prirodzenom komunikačnom priestore – online a dostatočne kreatívnym, zdravo provokujúcim spôsobom,“ priblížila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Situáciu s koronakrízou vníma aj ako príležitosť spropagovať menej známe turistické zaujímavosti kraja.



Uvoľnenie hygienických opatrení umožní aj nadchádzajúcu prevádzku obľúbených turistických vlakov na juh Slovenského raja a na Gemer. Ľadový expres bude na juh Slovenského raja premávať z Košíc každú sobotu v júli. V auguste bude cez soboty premávať Gemerský expres.



„Naše turistické produkty priebežne vyhodnocujeme, vnímame aj dopyty a pripomienky cestovateľov. Aj preto sme ku každej jazde pri oboch expresoch pridali zaujímavý program pre tých, ktorí sa radšej zúčastnia na skupinových aktivitách. Čaká na nich skupinová turistika, nordic walking a trail running,“ načrtla riaditeľka Košice Región Turizmus.



Ďalšou možnosťou pre turistov sú jednodňové zájazdy s programom. K nim pribudnú aj organizované výlety pre individuálnych cestujúcich. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na webe vylety.kosiceregion.com alebo osobne v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach.