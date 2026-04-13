Košický kraj chce s obcami jednotne postupovať pri veterných parkoch
Zástupcovia kraja a samospráv podpísali dokument o spolupráci, na základe ktorého sa budú navzájom informovať o jednotlivých krokoch v povoľovacích procesoch.
Autor TASR
Strážske 13. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) bude poskytovať súčinnosť obciam dotknutým plánovanou výstavbou veterných parkov na Zemplíne. Dohodli sa na tom v pondelok v Strážskom na stretnutí so starostami, starostkami a primátormi miest a obcí, ktorých sa zámery týkajú. Po rokovaní o tom informoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Zástupcovia kraja a samospráv podpísali dokument o spolupráci, na základe ktorého sa budú navzájom informovať o jednotlivých krokoch v povoľovacích procesoch. „KSK bude poskytovať súčinnosť všetkým dotknutým obciam a mestám, keď vlastne tieto veterné parky nechcú, aby sa náhodou nestalo, že právnymi kľučkami a obštrukciami dôjde ku niektorým čiastkovým povoleniam,“ uviedol Trnka.
Podľa jeho slov ide o reakciu na aktuálne kroky v procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri viacerých projektoch veterných parkov na Zemplíne. Kraj spolu so samosprávami podľa Trnku vníma rozdielny postup štátnych orgánov pri zasielaní podkladov na vyjadrenie, keď niektoré obce alebo kraj dostávajú dokumenty, zatiaľ čo iné nie. Dodal, že v súčasnosti kraj neplánuje meniť územný plán tak, aby umožnil výstavbu veterných parkov. Podľa neho by sa o takýchto projektoch malo rozhodovať až po dohode s obcami a obyvateľmi územia.
Primátor Strážskeho Patrik Magdoško označil stretnutie za užitočné najmä z pohľadu koordinácie postupu samospráv. Podľa neho sa dohodli aj na právnej podpore zo strany KSK, keďže menšie obce nemajú vždy dostatočné finančné možnosti na zabezpečenie vlastného právneho zastúpenia.
Magdoško zároveň uviedol, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré obce dostali minulý týždeň, počíta s takzvanou pilotnou zónou číslo dva. „Aj keď sa to už priamo netýka nášho katastra, deklarovali sme, že budeme stáť za ostatnými obcami a budeme postupovať spoločne, aby tieto turbíny v regióne nevznikli,“ povedal. Podľa primátora by sa plánovaná výstavba mala sústrediť najmä do katastrálnych území obcí Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom a Lesné. Samosprávy podľa neho považujú hodnotenie vplyvov projektu za nedostatočné a upozorňujú najmä na možné dosahy na zdravie obyvateľov, krajinu či miestnu faunu a flóru.
Obce sa zároveň pripravujú na ďalšie kroky v procese pripomienkovania. Na vyjadrenie k zámeru výstavby majú podľa primátora 15 dní a ďalších 15 dní na zorganizovanie verejných zhromaždení.
Spoločnosť JESS plánuje v okrese Michalovce vybudovať približne 45 veterných turbín s celkovým výkonom 315 MW. Zámery predložila v októbri 2025 na proces EIA. Navrhované elektrárne by mali stáť v katastrálnych územiach obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Staré, Suché a Zbudza.
