Košický kraj chce vytvoriť turistické požičovne e-bicyklov

Košice 26. apríla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) chce vybudovať sieť požičovní elektrických bicyklov. Cez aktuálne výzvu, vyhlásenú Správou infraštruktúry cestovného ruchu (SICR), hľadá partnerov na ich prevádzkovanie.



"Objavovanie regiónov na dvoch kolesách sa stane prostredníctvom krajských požičovní elektrobicyklov službou, ktorá uspokojí dopyt návštevníkov v oblasti cestovného ruchu aj vzhľadom na ekologický rozmer dopravy. Všetky cyklotrasy a atraktivity v okolí budúcich požičovní Bikey sa tak stanú viac prístupnými a ich návštevnosť sa zvýši," informovala SICR.



Projekt zastreší viaceré lokality a vznikne tak sieť miest s nainštalovanými modulmi komplexného cyklovybavenia vrátane možnosti prenájmu elektrobicyklov. Prevádzkovatelia prvých piatich požičovní vzídu z verejnej súťaže na základe vopred stanovených podmienok s tým, že uchádzači sa môžu rozhodnúť, ktorý zo štyroch ponúkaných modulov si pre realizáciu svojej požičovne zvolia. Jednotlivé moduly sa líšia úrovňou a rozsahom vybavenia.



Vyhlasovateľ uvádza, že pri výbere názvu vychádzal z medzinárodného pomenovania, ktoré evokuje aj zahraničnému návštevníkovi, že ide o službu spojenú s bicyklovaním. Zašifrované slovo "key" (kľúč) znamená, že projekt sa stáva návštevníkovi aj kľúčom k novým bránam do lokalít kraja. "Na scénu cykloturistického ruchu v našom kraji tak prichádza nový systém vyhľadávaného produktu, ktorý bude poskytovaný s dôrazom na ekologizáciu krajskej mobility. Napokon, podpora nových foriem ekologickej dopravy úzko súvisí aj s rozvojom udržateľného cestovného ruchu," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Konateľka SICR Lenka Vargová Jurková považuje z pohľadu rozvoja turizmu v kraji túto investíciu za významný krok, ktorým sa destinácie približujú k ekologickým riešeniam v individuálnej mobilite. "Od záujemcov o výzvu očakávame, že okrem schopnosti požičovňu prevádzkovať preukážu aj záujem rozvinúť trvalú spoluprácu so samosprávou, zaistia lokálnu exkluzivitu prevádzky v územnom rádiuse 30 kilometrov a pričinia sa o propagovanie elektromobility v cestovnom ruchu na území Košického kraja," uviedla.



Po výbere a zazmluvnení vhodných prevádzkovateľov služby Bikey bude nasledovať dodanie a montáž zvolených modulov, aby už v priebehu letnej sezóny mohli byť uvedené do prevádzky. Termín na podanie žiadostí je 15. mája, informácie sú zverejnené na webstránke www.bikey.sk.