Košický kraj chystá modernizáciu stredných škôl za 31 miliónov eur

Košice 5. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) chystá modernizáciu stredných škôl vo výške 31 miliónov eur. Projektové zámery schválila Rada partnerstva Košického kraja, čím ich zaradila medzi priority v Integrovanej územnej stratégii (IÚS). Vďaka tomu ich kraj bude môcť zrealizovať z eurofondov, ktoré má alokované v programovom období 2021 - 2027. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Všetky projektové zámery, ktoré chceme realizovať, máme vo fáze pripravenosti, takže verím, že budeme úspešní v žiadostiach o získanie potrebných finančných prostriedkov. Rada partnerstva schválila celkovo deväť projektov, všetky by sa mali realizovať na našich stredných odborných školách (SOŠ). Vďaka nim by sa mala výrazne zvýšiť kvalita vzdelávania odborných predmetov, o ktoré v posledných rokoch klesal záujem žiakov," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že reagovali aj na požiadavky zamestnávateľov na trhu práce.



Medzi projekty zaradené v IÚS patrí napríklad vznik centra robotiky pri Strednej priemyselnej škole technickej na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi či modernizácia infraštruktúry v Hotelovej akadémii na Južnej triede v Košiciach. V elokovanom pracovisku SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb vo Viničkách by mal pribudnúť Tokajský inštitút ako vinárska akadémia.



V súvislosti s príchodom automobilky Volvo zas plánujú modernizáciu dielne odborného výcviku a odborné učebne v SOŠ priemyselných technológií v Šaci, kde vzniká technologický kampus. K posilneniu trhu práce v oblasti automotive by mala prispieť aj rekonštrukcia elokovaného pracoviska SOŠ techniky a služieb v Krompachoch, kde vznikne tréningové centrum pre celoživotné vzdelávanie v oblasti služieb. V rámci projektu má byť vybudovaná aj nová autodielňa v areáli školy v Spišskej Novej Vsi.



"V prípade niektorých projektov už kraj podal žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku, aktuálne ich posudzuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V ďalších prípadoch sa posudzujú a aktualizujú projektové dokumentácie, aby mohli byť žiadosti o finančné prostriedky podané čo najskôr," dodáva KSK.