Košický kraj chystá pre školy optimalizáciu

Košice 5. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje optimalizačné opatrenia, týkajúce sa stredných škôl. "Optimalizácia v našom ponímaní má za cieľ zachrániť menšie školy spájaním do väčších celkov. Väčšia škola znamená viac žiakov, viac financií, vyššiu kvalitu vzdelávania," uviedla v stanovisku pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Kraj poukazuje na to, že do optimalizácie ho tlačí ministerstvo školstva v súvislosti so zvyšovaním kvality siete škôl a školských zariadení. "V krajinách Európskej únie s podobným počtom obyvateľov je počet škôl trikrát nižší. Na území Košického kraja máme v priemere 240 žiakov na jednu strednú školu, pričom v spomínaných krajinách je tento počet naopak trikrát vyšší. V tejto elementárnej veci sa preto potrebujeme pohnúť," informovala hovorkyňa. Kraj pritom očakáva, že do optimalizácie budú zapojení aj iní zriaďovatelia.



Študenti košického Konzervatória Jozefa Adamoviča vyjadrili pre médiá obavy zo spájania s ďalším košickým konzervatóriom. "V prípade konzervatórií Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča optimalizácia neznamená zmenu miesta štúdia, ani rušenie úväzkov učiteľov, ani zásadné zmeny názvu. Mrzí nás, že z médií sme zaznamenali obavy niekoľkých žiakov. Týmto chceme upokojiť a ubezpečiť žiakov i rodičov, že optimalizácia nebude mať vplyv na ich štúdium," uviedla Strojná.