Košický kraj chystá obnovu mostov a ciest za 19,5 milióna eur

Košice 26. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) by mal vďaka eurofondom zrekonštruovať ďalšie cesty a mosty vrátane nadjazdu v Trebišove. Rada partnerstva Košického kraja schválila osem projektových zámerov za celkovo 19,5 milióna eur, čím ich zaradila medzi priority v Integrovanej územnej stratégii. Informáciu o tom vzalo na pondelkovom rokovaní na vedomie krajské zastupiteľstvo.



KSK oznámil, že v najbližšom období budú krajskí poslanci rozhodovať o finančnej spoluúčasti kraja vo výške osem percent z celkovej sumy jednotlivých projektových zámerov, ktorá je podmienkou získania peňazí z Bruselu.



"Verím, že všetky schválené projektové zámery sú pripravené tak, že budú úspešné aj na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Až dve tretiny z celkového množstva 657 mostov v Košickom kraji sú aktuálne v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Preto sú pre nás mosty prioritou pri žiadostiach o eurofondy na cestnú infraštruktúru," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Rekonštrukcie sa tak podľa neho dočká aj viac než 50-ročný nadjazd ponad železničnú trať v Trebišove, ktorý je v zlom stavebno-technickom stave. "Práve na jeho modernizáciu by mal poputovať najväčší obnos financií, takmer osem miliónov eur," povedal.



Ďalším projektom je obnova mosta cez rieku Torysa v obci Ploské za viac ako tri milióny eur či komplexná rekonštrukcia cesty od križovatky Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ za viac ako dva milióny eur. Približne po 1,2 milióna eur by malo ísť na modernizáciu cesty Hrašovník-spojka a mosta cez rieku Bodva pred obcou Debraď. KSK chce použiť eurofondy aj na rekonštrukciu mostov v obci Chrasť nad Hornádom či cez potok Čečanka za obcou Mokrance.