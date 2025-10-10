< sekcia Regióny
Košický kraj dá na turizmus a audiovizuálnu tvorbu vyše 2 milióny
Autor TASR
Košice 10. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil tri nové grantové výzvy na podporu podujatí, rozvoj turistickej infraštruktúry a audiovizuálnej tvorby v budúcom roku. Celková finančná podpora z programu Terra Incognita je v rekordnej sume 2.385.000 eur. Informovali o tom predseda KSK Rastislav Trnka a výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Spoločným cieľom výziev podľa krajskej organizácie cestovného ruchu je vytvoriť jedinečné zážitky pre návštevníkov, zvýšiť ich počet aj priemernú dobu pobytu, a zároveň podporiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu.
Prvá z výziev je určená organizátorom festivalov, športových a kultúrnych akcií, ktoré dokážu prilákať návštevníkov a zároveň zlepšiť obraz kraja ako turistickej destinácie. Podporené budú projekty, ktoré vytvoria originálne zážitky a prinesú pridanú hodnotu pre rozvoj cestovného ruchu. Celková alokácia výzvy je 550.000 eur. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 31. októbra, realizácia podporených podujatí bude možná od februára 2026. Výzva je rozdelená do troch úrovní podpory - medzinárodné, top a regionálne podujatia.
Druhá výzva je zameraná na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu so sumou 1.770.000 eur. Projekty je možné realizovať od januára 2026 až do októbra 2027, pričom žiadosti je potrebné predložiť najneskôr do 28. novembra 2025. Výzva prináša štyri opatrenia, ktoré sa sústreďujú na ekoturizmus, rozvojové projekty, nové zážitky k ubytovacím zariadeniam a zatraktívnenie kostolov zapísaných v zozname Európskeho dedičstva a hradov. Najväčšia časť alokácie - 1,2 milióna eur je určená na rozvojové projekty, ktoré majú potenciál zásadne zvýšiť turistickú atraktivitu regiónu, informovala organizácia Košice Región Turizmus.
Treťou výzvou je podpora výroby audiovizuálnych diel a rozvoja regionálneho audiovizuálneho priemyslu na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja. Na tento účel je vyčlenených 65.000 eur. Žiadosti o dotáciou je možné predkladať do 28. novembra.
KSK sa podľa Trnku darí systematicky zvyšovať kvalitu podujatí a infraštruktúry, ktoré dokážu pritiahnuť domácich aj zahraničných návštevníkov. „Vďaka novým výzvam podporíme nielen veľké festivaly, športové podujatia či tradičné kultúrne akcie, ale aj projekty, ktoré prinesú do regiónu jedinečné turistické atrakcie a produkty založené na princípoch udržateľnosti,“ uviedol.
Program Terra Incognita podľa riaditeľky Košice Región Turizmus podporil už celkovo viac ako 600 projektov. „Investície do infraštruktúry cestovného ruchu, ako sú lanové dráhy, vyhliadkové cyklotrasy, náučné chodníky či zážitkové ubytovacie zariadenia, sú kľúčové pre zvyšovanie atraktivity Košického kraja a predĺženie pobytu návštevníkov. Program Terra Incognita podporuje projekty, ktoré nielen rozvíjajú udržateľnú a kvalitnú turistickú infraštruktúru, ale zároveň prepájajú kultúru, prírodu a lokálne produkty do komplexného turistického zážitku,“ skonštatovala.
