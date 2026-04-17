Košický kraj dal do obnovy mostov za štyri roky 43 miliónov eur
Limitom sú financie.
Autor TASR
Košice 17. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) za ostatné štyri roky investoval do rekonštrukcie spolu 48 mostov viac než 43 miliónov eur. „Z našej strany máme kapacity opravovať väčšie množstvo mostov, avšak limitom sú financie,“ uviedla v stanovisku pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Reagovala tak na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o zhoršovaní technického stavu mostov v regiónoch vrátane Košického kraja.
V stavebno-technickom stave VII, čo znamená havarijný, sú v súčasnosti podľa KSK v kraji štyri mosty. Ide jednak o mosty v obciach Harichovce a Hnilčík (okres Spišská Nová Ves). „K rekonštrukcii mosta v obci Senné (okres Michalovce) sa uchádzame o nenávratný finančný príspevok a k rekonštrukcii mosta v obci Zbudza (okres Michalovce) aktuálne realizujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác,“ informovala hovorkyňa.
KSK uvádza, že má spracovaný plán opráv mostov a komplexná obnova čaká v tomto roku viac než desať mostov. Celkovo kraj investuje v tomto roku do rekonštrukcií mostných objektov viac ako 18 miliónov eur. „V tomto roku bude opravený most pred obcou Jaklovce, most za obcou Kaluža, most pred Topoľanmi, most v obci Vojčice a práce sa začnú aj na nadjazde v Trebišove,“ informovala krajská samospráva.
Bez zvýšenia účelových dotácií alebo stabilného modelu financovania ciest druhej a tretej triedy nie je podľa KSK možné opravovať všetky mosty v potrebnom tempe. „Správa NKÚ objektívne potvrdzuje to, na čo KSK dlhodobo upozorňuje. Kým údržbu regionálnych ciest zvládame z vlastných zdrojov, stav mostov a potreba ich rekonštrukcií nezodpovedá výške dostupných zdrojov,“ skonštatovala hovorkyňa.
Priemerné ročné kapitálové výdavky na mosty v Košickom kraji v rokoch 2021 - 2024 boli na úrovni 5,9 milióna eur. „V prepočte na jeden most ide o sumu 46.904 eur, čo je viac než napríklad v Prešovskom, Trenčianskom alebo Žilinskom kraji. Zároveň v Košickom kraji nezistili kontrolóri žiadne pochybenia v správe majetku,“ uviedla Strojná.
Z výsledku kontroly NKÚ vyplýva, že medzi rokmi 2017 až 2024 sa stav mostov v Košickom kraji výrazne zhoršil. Zatiaľ čo v roku 2017 bolo v zlom stave 68 mostov, v roku 2024 ich bolo 383. Zhoršenie sa týkalo celého Slovenska, keď na regionálnych cestách v troch najhorších stupňoch zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu bolo v roku 2024 takmer 40 percent mostov. Trend zhoršovania stavu bol dlhodobý, keďže v roku 2017 bol tento podiel len 12 percent a v roku 2020 bol 22 percent.
„Samosprávne kraje aj so zapojením rôznych zdrojov dokážu ako celok len udržiavať existujúci stav regionálnych ciest a nie sú schopné dlhodobo stav zlepšovať,“ uviedol NKÚ. Upozornil pritom, že zdroje z fondov Európskej únie na investície do cestnej infraštruktúry sa budú postupne znižovať.
