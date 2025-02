Košický kraj dal na projekty turistickej infraštruktúry 2 mil. eur

Košice 14. februára (TASR) - Takmer dvoma miliónmi eur posilní Košický samosprávny kraj (KSK) v tomto roku turistickú infraštruktúru prostredníctvom grantového programu Terra Incognita. Podporu získalo spolu 28 projektov v rámci štyroch opatrení - Ekoturizmus, Veľké rozvojové projekty, Zvýšenie turistickej atraktivity kostolov európskeho dedičstva a hradov, a Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam. V piatok slávnostne vyhlásili výsledky grantovej výzvy.



Ako informovala krajská organizácia Košice Región Turizmus, na veľké rozvojové projekty tento rok pôjde 1,2 milióna eur. Patrí k nim obnova historickej vodárenskej veže v Spišskej Novej Vsi a jej premena na moderný priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia. Ďalší projekt je Cesta vďačnosti Mea Grati Ladmovce prepojí vinárstvo s prírodnými a duchovnými hodnotami a ponukou zážitkov pre návštevníkov. Na Zemplínskej šírave vybudujú nové detské ihrisko Veľrybia zátoka a pri hrade Krásna Hôrka vznikne nový fotopoint a cyklotrasa. K ďalším projektom patrí Moderný svet s kapsulovým bývaním v rekreačnom areáli v obci Veľaty a obnova historického banského diela Krížová štôlňa v Gelnici.



Na ekoturistické projekty v regiónoch kraja ide celková suma 550.000 eur. Sú medzi nimi vstupný portál do rokliny Suchá Belá, rekonštrukcia ruiny kaplnky na Kláštorisku, modernizácia autokempingu Dedinky, kaplnka s funkciou turistickej útulne v katastri obce Poráč, budovanie jazdeckého centra s huculskými koňmi v Gelnici, doplnenie infraštruktúry pri vyhliadke v Malej Tŕni, stanové mestečko Klokočov či rozšírenie vodného lyžiarskeho vleku na košickom sídlisku Nad jazerom.



"Tento rok pozitívne vnímam nárast záujmu o opatrenie Ekoturizmus, do ktorého bolo prihlásených až 40 projektov. Tento trend spolu so stále sa zvyšujúcou kvalitou predložených projektov jasne naznačuje posun k lepším a hodnotnejším cieľom žiadateľov," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Na podporu hradov a gemerských kostolov európskeho dedičstva je vyčlenených 55.000 eur. Zahŕňa to vybudovanie vyhliadky z veže hradu Sokoľ, interaktívne a edukatívne prvky na Vodnom hrade v Štítniku či zlepšenie prístupu k sakrálnym pamiatkam na Gemeri.



Opatrenie Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam prinesie v kraji projekty v hodnote 172.000 eur. Ide napríklad o nový hausbót s ubytovaním na vodách Zemplínskej šíravy, športovo-rekreačný areál pri penzióne v Gelnici či doplnenie ubytovacieho zariadenia vo Veľkej Tŕni o wellness služby.



Celkovo kraj rozdelil 1.977.000 eur, o granty sa uchádzalo 78 projektov, z ktorých odborní hodnotitelia vybrali 28 najlepších. "Tie nielenže spĺňajú stanovené kritériá, ale zároveň významne obohatia turistické regióny Košického kraja o nové, vysoko kvalitné a udržateľné atraktivity," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.