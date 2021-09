Košický kraj daruje Svätému Otcovi špeciálny kalich s paténou

Na snímke dar pre pápeža Františka od Košického samosprávneho kraja. Autorom daru je umelecký šperkár Marek Husovský, v Košiciach 10. septembra 2021. Foto: TASR - František Iván

Košice 10. septembra (TASR) – Kalich s paténou daruje pápežovi Františkovi za svojich obyvateľov Košický samosprávny kraj (KSK). Tieto liturgické predmety majú symbolizovať vďačnosť za blahorečenie Anny Kolesárovej. Informovalo o tom vedenie KSK na piatkovej tlačovej konferencii.povedal predseda KSK Rastislav Trnka.Pozlátený strieborný kalich je vysoký 33 centimetrov, čo vyjadruje vek, ktorého sa dožil Ježiš Kristus. Je koncipovaný do tvaru kytice z 53 sedmokrások. Symbolizujú cnosti ako čistotu, vernosť, úctu, úprimnosť a vnútornú krásu. Trnka poznamenal, že tieto kvety rastú v celom KSK, ako aj vo Vysokej nad Uhom, kde žila blahoslavená Anka Kolesárová. Iba tri kvety na kalichu sú zo zlata, sú symbolom troch Zdravasov, ktoré sa mladí modlievajú pri putovaní do jej rodiska a k jej hrobu. Paténa má priemer 16 centimetrov, čo predstavuje vek, ktorého sa dožila. Obopína ho venček z kvetov.Dar vytvoril umelecký šperkár Marek Husovský, ktorý v roku 2018 vyhotovil aj hlavný relikviár blahoslavenej. Jeho motívom boli rovnako sedmokrásky.povedal s tým, že pri výrobe používal techniku ohýbania kovu v ohni.Súčasťou daru bude aj darovacia listina v slovenčine, angličtine aj španielčine, čo je materinským jazykom Svätého Otca.Pápež v rámci niekoľkodňovej návštevy Slovenska príde do Košíc v utorok (14. 9.). Zastaví sa na Luníku IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.