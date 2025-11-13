< sekcia Regióny
Košický kraj deklaruje pripravenosť na zimnú údržbu
Tento rok sa krajskí cestári podľa KSK pustili do troch nových soľankových hospodárstiev, a to v Michalovciach, Moldave nad Bodvou a vysunutom pracovisku v Dobšinej.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyjadril pripravenosť na zimnú údržbu ciest s tým, že sklady Správy ciest KSK sú naplnené takmer 16.000 tonami posypového materiálu. Najnáročnejšie na zimnú údržbu sú horské priechody Úhorná, Grajnár či Poráč.
Zimná údržba ciest sa oficiálne začala 1. novembra a potrvá do konca marca. Správa ciest KSK sa bude počas nej starať o zjazdnosť takmer 2200 kilometrov ciest, z toho je 1914 kilometrov ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest (SSC) a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) sa stará aj o 284 kilometrov rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Zimnú údržbu zabezpečuje v piatich strediskách v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov.
„Každoročne je pre nás zimná údržba kľúčovým obdobím. Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Krajskí cestári sú v každodennej pohotovosti, pripravení reagovať na akékoľvek výkyvy počasia,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Tento rok sa krajskí cestári podľa KSK pustili do troch nových soľankových hospodárstiev, a to v Michalovciach, Moldave nad Bodvou a vysunutom pracovisku v Dobšinej. Posledné spomenuté bude prioritne slúžiť na údržbu Dobšinského kopca a cesty I/67.
Online zábery z horských priechodov môžu vodiči sledovať na webe krajskej správy ciest. Dopravnú situáciu kraj s cestármi naživo monitoruje napríklad na úsekoch sedlo Grajnár, Súľová, Poráč, Stratená, Štós, Dobšinský kopec, Dargov, Soroška, Mlynky, Kojšov, Roštársky kopec či Folkmársky kopec.
Cestári sú aj v tejto zimnej sezóne v pohotovosti 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Zimná údržba ciest sa oficiálne začala 1. novembra a potrvá do konca marca. Správa ciest KSK sa bude počas nej starať o zjazdnosť takmer 2200 kilometrov ciest, z toho je 1914 kilometrov ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest (SSC) a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) sa stará aj o 284 kilometrov rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Zimnú údržbu zabezpečuje v piatich strediskách v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov.
„Každoročne je pre nás zimná údržba kľúčovým obdobím. Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Krajskí cestári sú v každodennej pohotovosti, pripravení reagovať na akékoľvek výkyvy počasia,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Tento rok sa krajskí cestári podľa KSK pustili do troch nových soľankových hospodárstiev, a to v Michalovciach, Moldave nad Bodvou a vysunutom pracovisku v Dobšinej. Posledné spomenuté bude prioritne slúžiť na údržbu Dobšinského kopca a cesty I/67.
Online zábery z horských priechodov môžu vodiči sledovať na webe krajskej správy ciest. Dopravnú situáciu kraj s cestármi naživo monitoruje napríklad na úsekoch sedlo Grajnár, Súľová, Poráč, Stratená, Štós, Dobšinský kopec, Dargov, Soroška, Mlynky, Kojšov, Roštársky kopec či Folkmársky kopec.
Cestári sú aj v tejto zimnej sezóne v pohotovosti 24 hodín denne, sedem dní v týždni.