Košický kraj distribuuje do lekárskych ambulancií stovky oxymetrov

Košice 24. marca (TASR) – V ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých v Košickom kraji pribudnú v najbližších dňoch stovky certifikovaných pulzných oxymetrov. Ak pacient, ktorý bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, bude mať záujem o takýto prístroj, stačí, ak kontaktuje svojho všeobecného lekára.



Oxymeter mu bude zapožičaný zdarma, a to na čas, ktorý bude nevyhnutný, kým sa z ochorenia nevylieči. Informoval o tom v stredu Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



Prístroje sú určené k domácej liečbe ochorenia COVID-19. Vďaka nim vie pacient zistiť, akú má saturáciu kyslíka a kedy je potrebné zavolať záchranku. Pulzné oxymetre zabezpečila pre vybrané samosprávne kraje Kancelária prezidenta SR.



"Z Kancelárie prezidenta SR bolo do nášho kraja doručených 675 oxymetrov. Distribuovať ich budeme do 181 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V Košiciach je zabezpečená dostupnosť oxymetrov z úrovne Okresného úradu Košice. Vytvorený bol osobitný rezervačný systém, ku ktorému majú prístup všeobecní lekári. Tí môžu zaregistrovať svojho pacienta, ktorý tento prístroj potrebuje a bezplatne si oxymeter zapožičať na 20 dní.



"Keďže dostupnosť oxymetrov je vďaka pomoci partnerov zabezpečená v každom regióne v kraji, nateraz predpokladáme, že ich počet bude pre potreby covidových pacientov postačujúci. Oxymetre by mali pomôcť najmä tým, ktorí majú mierne príznaky a liečia sa doma. Vďaka meraniu hladiny a pulzu kyslíka v saturácii dokážu včas odhaliť, kedy pacient potrebuje pomoc lekárov a, naopak, kedy privolanie záchranky nie je nutné," skonštatoval lekár samosprávneho kraja René Hako.