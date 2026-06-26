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Košický kraj dočerpal alokáciu z integrovanej územnej stratégie
Významná časť financií pôjde aj do environmentálnych projektov.
Autor TASR
Košice 26. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) dočerpal dostupnú alokáciu z Integrovanej územnej stratégie na programové obdobie 2021 - 2027 vo výške takmer 253 miliónov eur. Rada partnerstva Košického kraja na júnovom zasadnutí schválila záverečný balík 56 projektov za takmer 30,4 milióna eur. V celom programovom období získalo podporu spolu 358 projektov, ktoré sú v rôznych štádiách realizácie.
Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, kraj mal na prípravu a schválenie projektov v praxi približne dva roky, keďže výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli vyhlásené s meškaním. „Napriek tomu sa nám podarilo niečo, na čo môže byť Košický kraj hrdý - vyčerpali sme celú dostupnú alokáciu,“ povedal. Podľa neho ide o výsledok spolupráce Rady partnerstva, miest, obcí, odborníkov aj žiadateľov.
V poslednom schválenom balíku dominujú investície do znižovania energetickej náročnosti verejných budov. Podporu získali napríklad školy v Rožňave, Košiciach, Jaklovciach a Plešivci, kultúrne domy v Moldave nad Bodvou, Veľkých Kapušanoch, Slavkovciach, Choňkovciach či Štítniku, obecné úrady v Hrišovciach a Dlhej Vsi, ako aj športové zariadenie v Sokoľanoch.
Významná časť financií pôjde aj do environmentálnych projektov. Schválený bol napríklad vodovod v Podhorodi, rozvoj triedeného zberu odpadu v Bežovciach, Šamudovciach, Rejdovej, Čučme či Hrhove, nákup kompostérov pre domácnosti vo viacerých obciach a opatrenia na zadržiavanie vody v Trebišove. Podporené budú aj projekty zelenej verejnej dopravy v Michalovciach, nákup ekologického autobusu pre Rožňavu, modernizácia zastávok na Zemplínskej šírave či cyklistická infraštruktúra po hrádzi rieky Latorica od Zatína po Ptrukšu.
KSK zároveň tvrdí, že v rámci krajov dosiahol najvyšší počet schválených projektových zámerov, predložených aj schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok a je na druhom mieste v počte zazmluvnených projektov. Podľa Mareka Čižmára zo strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Dolný Zemplín - Trebišovsko smerovala do tohto územia z celkovej vyčerpanej alokácie suma 29 miliónov eur. „V rámci jednotlivých výziev sa riešili nielen energetické úspory na verejných budovách, ale aj modernizácia ciest, revitalizácia verejných priestorov, modernizovali sa športoviská a riešili sa aj dôležité infraštruktúrne projekty týkajúce sa vodárenstva alebo odpadového hospodárstva,“ uviedol. Na Gemer smerovalo 18 miliónov eur. Ako doplnil z SPR Gemer Michal Domik, kľúčom pri rozdeľovaní bol počet obyvateľov. Mesto podľa neho získalo približne tretinu financií a dve tretiny smerovali do okolitých obcí.
Kraj už pripravuje aj podklady pre nové programové obdobie Európskej únie po roku 2027. Samosprávy, inštitúcie a ďalší aktéri môžu svoje investičné potreby a projektové zámery predkladať prostredníctvom dotazníka zverejneného na webovej stránke KSK.
Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, kraj mal na prípravu a schválenie projektov v praxi približne dva roky, keďže výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli vyhlásené s meškaním. „Napriek tomu sa nám podarilo niečo, na čo môže byť Košický kraj hrdý - vyčerpali sme celú dostupnú alokáciu,“ povedal. Podľa neho ide o výsledok spolupráce Rady partnerstva, miest, obcí, odborníkov aj žiadateľov.
V poslednom schválenom balíku dominujú investície do znižovania energetickej náročnosti verejných budov. Podporu získali napríklad školy v Rožňave, Košiciach, Jaklovciach a Plešivci, kultúrne domy v Moldave nad Bodvou, Veľkých Kapušanoch, Slavkovciach, Choňkovciach či Štítniku, obecné úrady v Hrišovciach a Dlhej Vsi, ako aj športové zariadenie v Sokoľanoch.
Významná časť financií pôjde aj do environmentálnych projektov. Schválený bol napríklad vodovod v Podhorodi, rozvoj triedeného zberu odpadu v Bežovciach, Šamudovciach, Rejdovej, Čučme či Hrhove, nákup kompostérov pre domácnosti vo viacerých obciach a opatrenia na zadržiavanie vody v Trebišove. Podporené budú aj projekty zelenej verejnej dopravy v Michalovciach, nákup ekologického autobusu pre Rožňavu, modernizácia zastávok na Zemplínskej šírave či cyklistická infraštruktúra po hrádzi rieky Latorica od Zatína po Ptrukšu.
KSK zároveň tvrdí, že v rámci krajov dosiahol najvyšší počet schválených projektových zámerov, predložených aj schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok a je na druhom mieste v počte zazmluvnených projektov. Podľa Mareka Čižmára zo strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Dolný Zemplín - Trebišovsko smerovala do tohto územia z celkovej vyčerpanej alokácie suma 29 miliónov eur. „V rámci jednotlivých výziev sa riešili nielen energetické úspory na verejných budovách, ale aj modernizácia ciest, revitalizácia verejných priestorov, modernizovali sa športoviská a riešili sa aj dôležité infraštruktúrne projekty týkajúce sa vodárenstva alebo odpadového hospodárstva,“ uviedol. Na Gemer smerovalo 18 miliónov eur. Ako doplnil z SPR Gemer Michal Domik, kľúčom pri rozdeľovaní bol počet obyvateľov. Mesto podľa neho získalo približne tretinu financií a dve tretiny smerovali do okolitých obcí.
Kraj už pripravuje aj podklady pre nové programové obdobie Európskej únie po roku 2027. Samosprávy, inštitúcie a ďalší aktéri môžu svoje investičné potreby a projektové zámery predkladať prostredníctvom dotazníka zverejneného na webovej stránke KSK.