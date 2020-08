Košický kraj dokončuje rekonštrukciu letohrádku v Markušovciach

Na snímke krištáľový luster a bohato zdobený strop a steny v koncertnej sieni Letohrádku Dardanely v Markušovciach 13. mája 2016, archívne foto.. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na snímke diváci sa schádzajú v koncertnej sieni

Letohrádku Dardanely v Markušovciach 13. mája 2016, archívne foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Markušovce 20. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) dokončuje rekonštrukciu letohrádku Dardanely v Markušovciach, okres Spišská Nová Ves. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že v roku 2016 bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia fasády a časti areálu, do projektu však nebola zahrnutá oprava celej strechy či suterénu, v ktorom zateká.povedal predseda KSK Rastislav Trnka.Hovorkyňa priblížila, že rekonštrukcia letohrádku v Markušovciach sa začala v polovici júla, od kedy je pre verejnosť zatvorený. V rámci prác bude obnovená strešná krytina, osadené budú hromozvody aj odtokové žľaby, ktoré doposiaľ chýbali. Opravená bude statika krovu i povaly, doplnia sa tiež drevené žalúzie v otvoroch strešných vikierov, ktoré budú z vnútornej strany chránené sieťkou.dodala riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.Podľa Terezkovej na dokončenie rekonštrukcie vyčlenil KSK zo svojho rozpočtu 106.000 eur, pričom práce by mali trvať do konca septembra.Okrem tejto rekonštrukcie plánuje župa v opravách historickej pamiatky pokračovať. Do konca roka by mal prejsť obnovou aj suterén letohrádku, v ktorom zateká a je v ňom vysoká vlhkosť. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác. KSK na tento účel schválil ďalšie kapitálové výdavky vo výške 100.000 eur. Terezková dodala, že odstránenie vlhkosti umožní Múzeu Spiša využívať priestory pre sprievodné kultúrne akcie, prednášky, besedy s umelcami, semináre aj ďalšie sprievodné služby pre návštevníkov.S pomocou nórskeho finančného mechanizmu a podpory župy by mala v areáli letohrádku vzniknúť v budúcnosti "Kúria Zuzana – zážitok v múzeu". Múzeum Spiša totiž uspelo s projektom obnovy tejto hospodárskej budovy.Letohrádok Dardanely patrí k významným kultúrno-historickým pamiatkam KSK, jeho správcom je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Pochádza z 18. storočia, postavený bol v rokokovom štýle. Od roku 1983 sa v ňom nachádza expozícia klávesových hudobných nástrojov zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Letohrádok ročne navštívi približne 30.000 návštevníkov.