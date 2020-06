Košický kraj finančne podporí kreatívne projekty kultúrnych zariadení

Košice 11. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) podporí štyri kreatívne projekty vo svojich kultúrnych zariadeniach v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie v celkovej sume 116.000 eur. Finančnú podporu získali Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach, Banícke múzeum v Rožňave, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



Projekty mohli do polovice marca tohto roka predkladať krajské knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ale aj osvetové a kultúrne centrá. Pre pandémiu nového koronavírusu bola finančná alokácia na výzvu znížená oproti plánovanej sume o takmer 64.000 eur.



Nový systém prideľovania finančných prostriedkov, o ktoré môžu krajské zariadenia v danej výzve "súťažiť", zaviedli v kraji minulý rok. "To znamená, že peniaze boli prideľované tým, ktorí priniesli inovatívny nápad alebo kreatívny projekt. Takáto interná súťaž sa nám osvedčila, vlani sme vďaka nej podporili šesť projektov. Tento rok sú mnohé investičné akcie ovplyvnené dôsledkami koronakrízy. Nechceli sme však celú výzvu úplne zrušiť, preto sme sa rozhodli znížiť finančnú alokáciu na 116.000 eur a podporiť štyri najúspešnejšie projekty," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Projekt VSG s názvom Enter – galéria 21. storočia umožní sprístupnenie vstupných priestorov do galérie aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením, rodičom s deťmi či seniorom. V rámci projektu tiež vznikne interaktívna aplikácia galérie, vďaka ktorej sa návštevníci budú môcť po jej priestoroch poprechádzať aj virtuálne. Banícke múzeum v Rožňave vytvorí v areáli zážitkového centra Sentinel diorámu štôlne, vďaka ktorej zažijú návštevníci atmosféru prác v bani. V michalovskej zemplínskej knižnici pribudne moderná tvorivá dielňa, prispôsobená aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením a seniorov. Múzeum Spiša pripravuje rozšírenie stálej expozície histórie regiónu o tému Dejiny Spišskej Novej Vsi a ateliér Matz a spol. Projekt s názvom Príbeh jedného ateliéru – virtuálna realita sprístupní časť historickej expozície s interaktívnym prvkom – zážitkovou prehliadkou s virtuálnou prezentáciou.