Košický kraj hľadá regionálne produkty, vyhlásil výzvu na značku

Košice 3. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt Košického kraja a Tradičný výrobok Košického kraja. Prvá výzva je zameraná na remeselné a prírodné produkty. Producenti sa môžu hlásiť do 18. októbra. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



"V Košickom kraji sa so šikovnými remeselníkmi doslova roztrhlo vrece. KSK im chce pomôcť s propagáciou ich produktov a zároveň uchovávať kultúrne a remeselné dedičstvo našich regiónov," povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že záujem o lokálne produkty v kraji z roka na rok rastie. "Pod tento fakt sa podpisuje hlavne vysoká kvalita výrobkov a aj neoceniteľná hodnota ich výroby, ktorá sa v mnohých prípadoch dedí z generácie na generáciu," dodal.



Regionálny produkt Košického kraja je značkou kvality, ktorá bude udeľovaná remeselným, potravinárskym či poľnohospodárskym produktom s pôvodom v Košickom kraji. Cieľom je vytvoriť hodnotovo silnú regionálnu značku, podporiť kvalitné lokálne produkty a služby, ktoré reprezentujú Košický kraj a tiež prehlbujú záujem návštevníkov o región. Predpokladom pre získanie značky je, aby bol produkt tradičný a zároveň originálny voči ostatným územiam. Mal by preukázať podiel ručnej práce a ekologické prístupy pri jeho výrobe.



Každý uchádzač o značku Regionálny produkt Košického kraja môže požiadať aj o udelenie mimoriadnej značky Tradičný výrobok Košického kraja, ktorá okrem zaručeného pôvodu zadefinuje aj jeho jedinečný vzťah k jednotlivým regiónom kraja - Gemera, Spiša, Abova a Zemplína.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Remeselníckeho inkubátora, ktorý je koordinátorom projektu.