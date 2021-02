Košický kraj hľadá zdravotníkov a dobrovoľníkov na pomoc pri očkovaní

Košice 20. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) otvorí počas budúceho víkendu (27. - 28. 2.) prvé veľkokapacitné očkovacie centrum v telocvični Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach. Ďalšie majú vzniknúť v každom regióne kraja tak, aby bola zabezpečená dostupnosť očkovania pre všetkých obyvateľov. TASR o tom informovala vedúca komunikačného oddelenia úradu KSK Anna Terezková. Na zabezpečenie plynulého očkovania však kraj hľadá zdravotníkov i dobrovoľníkov.



"Košický samosprávny kraj naďalej pokračuje v nábore zdravotníkov, ktorých pomoc je nevyhnutná na zabezpečenie očkovania. Online registračný formulár je zverejnený na webe web.vucke.sk/naockovanizalezi," priblížila Terezková s tým, že kraju sa dosiaľ so záujmom o pomoc prihlásilo viac ako 200 zdravotníkov. Pri pilotnom očkovaní v Košiciach pomôžu organizáciu zabezpečiť aj dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Na výpomoc do pilotného očkovacieho centra i ďalších, ktoré v kraji vzniknú, sa môžu dobrovoľníci prihlásiť na emailovej adrese dckk@dckk.sk.



Ako tiež Terezková informovala, vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Ostrovského ulici v Košiciach pripravia šesť očkovacích kójí. "V pilotnej fáze by sme mali očkovať učiteľov. Chceme odľahčiť kapacity očkovacích centier, ktoré v súčasnosti fungujú pri nemocniciach. Denne by sme mali zaočkovať do 800 ľudí," doplnil predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK zriadil infolinku pre ľudí, ktorí majú otázky k očkovaniu, účinnosti vakcín, ich zloženiu alebo vedľajším účinkom očkovania. Operátori sú k dispozícii na telefonickej linke 0850122085 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 h.