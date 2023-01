Košický kraj hodnotí novú kategorizáciu nemocníc ako racionálny krok

Košice 10. januára (TASR) – Najväčšou obavou Košického samosprávneho kraja (KSK) pri pripravovanej kategorizácii nemocníc bolo zníženie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v kraji. "Po zverejnení tejto novej optimalizácie a komunikácii s nemocnicami v našom kraji máme za to, že súčasnú úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v kombinácii s doplnkovými službami sa nám podarí zachovať na všetkých pracoviskách v kraji, a teda môžeme túto prvú fázu reformy zhodnotiť ako racionálny krok," uviedol pre TASR hovorca KSK Michal Hudák.



KSK tak reagoval na výsledky prvej fázy rozdelenia nemocníc, ktorú na konci minulého roka predstavilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. "Vzhľadom na krátku dobu od zverejnenia novej kategorizácie je predčasné ju hodnotiť komplexne, od nemocníc v našom kraji ale neevidujeme žiadne negatívne podnety a ani odmietavé postoje," skonštatoval Hudák. Dodal, že kraj situáciu sleduje a bude napríklad podporovať žiadosť o zohľadnenie niektorých regionálnych špecifík. Konkrétne ide o podporu doplnkového programu vaskulárnych intervencií v nemocnici v Michalovciach, ako aj zabezpečenie všetkých súčasných výkonov v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach.



"Je dôležité podotknúť, že aj nemocnice komunitného typu budú môcť poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť, pokiaľ požiadajú o zaradenie tzv. nepovinných alebo doplnkových programov. Na základe rokovaní Ministerstva zdravotníctva SR a nemocníc by nemal vzniknúť problém so zazmluvnením týchto programov zdravotnými poisťovňami," uviedol hovorca.



Okrem podpory poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti považuje kraj za nevyhnutnú štátnu pomoc aj ambulantnému sektoru. "Ten vníma KSK aj na základe príkladov zo zahraničia ako efektívnejší, pre obyvateľov regiónu dostupnejší a pre verejné zdroje v konečnom dôsledku hospodárnejší. Našou kľúčovou prioritou je zlepšovať kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v kraji, preto budeme určite apelovať aj na podporu ambulantných poskytovateľov," uviedol Hudák.



Podľa výsledkov úvodnej fázy kategorizácie bude na Slovensku jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne a 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach je zaradená v štvrtej úrovni.