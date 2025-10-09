< sekcia Regióny
Košický kraj hostí pilotný ročník Športových dní mládeže SK8
Na programe je vo štvrtok skupinová fáza turnajov, piatok prinesie finálové zápasy o umiestnenie.
Autor TASR
Košice 9. októbra (TASR) - Pilotný ročník Športových dní mládeže SK8 sa vo štvrtok a v piatok (10. 10.) koná v Košiciach. Viac ako 300 študentov stredných škôl zastupujúcich všetkých osem krajov Slovenska si zmeria sily v štyroch kolektívnych športoch - vo futsale, florbale, v basketbale a vo volejbale. Informoval o tom Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).
Podujatie združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) je historicky prvou iniciatívou svojho druhu. „Košický samosprávny kraj ako hostiteľ pilotného ročníka otvára cestu k vzniku novej športovej tradície. Už v budúcom roku sa pripravuje oficiálny prvý ročník hier, pričom organizácia sa bude následne striedať medzi jednotlivými krajmi Slovenska,“ uviedol KSK.
Na programe je vo štvrtok skupinová fáza turnajov, piatok prinesie finálové zápasy o umiestnenie. Vrcholom prvého dňa bude večerný slávnostný otvárací ceremoniál v priestoroch Strednej odbornej školy informačných technológií na Ostrovského ulici. Súčasťou bude slávnostný pochod účastníkov s vlajkami jednotlivých krajov, vystúpenie cheerleaderiek, bubnová show a predstavenie hymny podujatia.
„Mladí ľudia potrebujú priestor nielen na rozvoj vedomostí, ale aj na pohyb, priateľstvá a súťaženie. Tieto hry nie sú len o športe, ale aj o budovaní zdravého regiónu, kde mladí ostávajú, rastú a sú naň hrdí. Teší ma, že práve Košický kraj sa stal dejiskom tohto ročníka, a verím, že sa stane tradíciou,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Na slávnostnom otvorení hier sa zúčastnia predsedovia samosprávnych krajov, ktorí vo štvrtok v Košiciach rokujú v rámci združenia SK8.
