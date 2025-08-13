< sekcia Regióny
Košický kraj investuje do modernizácie stredných škôl
Cieľom je znížiť energetickú náročnosť budov, ale aj zlepšiť podmienky pre žiakov a zamestnancov.
Autor TASR
Košice 13. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) počas letných mesiacov realizuje rozsiahle rekonštrukcie a modernizácie na viacerých stredných školách. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť budov, ale aj zlepšiť podmienky pre žiakov a zamestnancov. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Najväčšími rekonštrukciami podľa kraja prechádzajú historické budovy Strednej priemyselnej školy (SPŠ) strojníckej a SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach. Výmena sa týka okien aj dverí, rekonštrukciou prechádza strecha a fasády, pribudne aj nová elektroinštalácia. Zámerom je zachovať architektonickú hodnotu budov so znížením spotreby energie.
Aj novšie objekty ako Gymnázium Opatovská cesta v Košiciach a Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach dostanú moderné zateplenie, nové technológie a realizujú sa tam tiež úpravy vedúce k úspore energií. Na tieto štyri veľké rekonštrukcie vyčlenil KSK približne 15 miliónov eur. Práce majú byť ukončené do konca tohto roka. „Aby sa stihli načas, v septembri sa časť žiakov SPŠ stavebnej a geodetickej presunie do náhradných priestorov, v prípade potreby sa budú vzdelávať kombinovane formou prezenčného a dištančného vyučovania,“ informovala hovorkyňa.
Modernizácia sa týka aj Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Michalovciach, kde kraj investuje štyri milióny eur z európskych fondov do zateplenia a zavedenia obnoviteľných zdrojov energie. Po úspešnej debarierizácii 11 stredných škôl pokračujú práce v ďalších štyroch školách, pričom najrozsiahlejšie úpravy aktuálne prebiehajú v SOŠ priemyselných technológií v košickej Šaci. Približne 1,73 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR investuje kraj na rozvoj inkluzívneho prostredia.
Okrem stavebných úprav sa podľa KSK modernizujú aj odborné učebne a dielne. Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) Kukučínova v Košiciach získa hybridné digitálne učebne, zdravotnícke prístroje a simulátory, SPŠ stavebná a geodetická v Košiciach nové geodetické vybavenie a SOŠ techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch novú učebňu pre energetikov. Na skvalitnenie odborného vzdelávania sa už využilo 11 miliónov eur z Programu Slovensko a o ďalších takmer 30 miliónov eur požiadal KSK Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Rozsiahle práce pokračujú aj na pamiatkovej budove košického Gymnázia Šrobárova, ktorej dokončenie sa predpokladá v druhej polovici roka 2026.
„Tento rok modernizujeme historické aj novšie budovy naprieč krajom, pričom využívame prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj vlastné zdroje župy. Našim cieľom je nielen opraviť budovy, ale pripraviť školy na 21. storočie s moderným vybavením, aby boli úspornejšie a dostupné pre všetkých,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
