Košický kraj má mostné provizórium medzi Mokrancami a Buzicou

Košice 24. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vybudoval a sprejazdnil dočasné mostné provizórium cez potok Čečanka medzi Mokrancami a Buzicou v okrese Košice-okolie. Na potreby motoristov bude slúžiť do ukončenia výstavby nového mosta. Prejazd bude možný v jednom jazdnom pruhu, informoval v stredu Úrad KSK.



Most cez potok Čečanka za Mokrancami je aktuálne zbúraný. "Od dnešného dňa už východniari nemusia v spomínanom úseku využívať obchádzku a je im plne k dispozícii náhradný most, ktorý im zabezpečí komfortný prejazd, až do ukončenia rekonštrukcie mosta M3219. Je to prvýkrát, čo Správa ciest KSK svojpomocne postavila vlastné náhradné premostenie, ktoré je dlhé 19 metrov a široké 3,5 metra," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Skladanie mostného provizória začal kraj 19. marca na základe vydaného povolenia od dopravného oddelenia Okresného úradu Košice-okolie. Výstavbu premostenia vrátane prístupových komunikácií ukončili v uplynulých dňoch a po jeho následnej kolaudácii je prejazdné.



Ako ďalej oznámil KSK, aktuálne prebieha verejné obstarávanie na hlavného zhotoviteľa stavby, ktorý vybuduje nový plnohodnotný mostný objekt. Jeho výstavba sa začne po úspešnej realizácii verejného obstarávania, podpise zmluvy a odovzdaní staveniska. Okrem toho bude potrebné ešte vypracovanie a schválenie povodňového plánu zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku a okresného úradu.



Výstavba nového mosta by mala byť ukončená do 180 pracovných dní od odovzdania staveniska. V prípade, ak sa nebude proces verejného obstarávania predlžovať, práce by sa mali začať ešte pred letom. Predpokladaná hodnota zákazky je 725.000 eur a bude financovaná z krajského rozpočtu.