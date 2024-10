Košický kraj má vypracovanú urbanistickú štúdiu budúceho kampusu

Košice 26. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) má vypracovanú urbanistickú štúdiu budúceho stredoškolského technologického kampusu. Štúdia zhodnotila súčasný stav 60-ročnej Strednej odbornej školy (SOŠ) priemyselných technológií v Šaci a pripravila základy pre ucelený vzdelávací komplex. V novom vzdelávacom priestore približne za 40 miliónov eur má vzniknúť výskumné centrum, budú tam laboratóriá, ako aj nové športoviská a oddychové zóny. KSK o tom informuje na svojej webstránke.



"Takýto stredoškolský kampus v Košickom kraji zatiaľ nemáme, preto jeho vybudovanie vnímame ako revolúciu v inovatívnom vzdelávaní. Jeho cieľom je poskytovať excelentné vzdelanie, a to v oblasti automobilových technológií, ako aj pri príprave hutníkov, strojárov a elektrotechnikov. Už pred tromi rokmi sme na škole začali s investíciami do rekonštrukcie telocvične a plavárne, následne aj s obnovou materiálno-technického vybavenia. kampus v budúcnosti prepojí zamestnávateľov, začínajúcich podnikateľov, startupistov, univerzity, komunity a ďalšie organizácie v regióne," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Kapacita novej internátnej školy by mala byť 1500 až 2000 študentov. Tento projekt je rozdelený do viacerých etáp. Prvá fáza by mala stáť 8,5 milióna eur. Financovaná bude prevažne z eurofondov. Počas nej by mala byť zrekonštruovaná hlavná budova, dielne, kde bude aj trenažér spoločnosti Volvo. Obnoví sa jedáleň a pribudne nová konferenčná sála.



V druhej fáze, ktorá bude podľa predbežných odhadov stáť 31,5 milióna eur, plánuje kraj obnoviť ďalšie dielne a haly, námestie či športoviská. V rámci nej pribudnú aj nájomné byty, chodníky, cesty a parkovacie miesta.



Odborné učilište hutnícke v Šaci, dnes SOŠ Košice-Šaca, vzniklo začiatkom 60. rokov. Škola má podľa KSK výborné podmienky na prípravu odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania.