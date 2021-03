Košický kraj naďalej v sčítaní obyvateľov výrazne zaostáva

Košice 19. marca (TASR) – Do elektronického samosčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) sa dosiaľ na Slovensku zapojili štyri milióny obyvateľov, čo predstavuje 71-percentný podiel obyvateľstva. Najmenej sčítaných eviduje naďalej Košický kraj. Dosiaľ tu elektronický samosčítací formulár vyplnilo 63 percent obyvateľov. Ako vyplýva z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmina Stauder, nízky podiel zapojených obyvateľov zaznamenávajú najmä obce s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít.



Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov evidujú v Košickom kraji obce. V Kobeliarove sa dosiaľ sčítalo 96,4 percenta obyvateľov, v Silickej Brezovej 94,5 percenta (obe okr. Rožňava) a v obci Ďurďošík (okr. Košice-okolie) 91 percent obyvateľov.



"Najmenej sčítaných majú mestská časť Lunik IX a obec Žehra s výrazným zastúpením digitálne vylúčených, ktorí budú potrebovať asistované sčítanie," doplnila Stauder.



Podľa jej ďalších slov sa v krajskom meste dosiaľ sčítalo takmer 68 percent obyvateľov, najviac v mestskej časti Poľov (78,5 %), najmenej okrem Luníka IX i v Džungli (43,5 %). Obyvatelia v ďalších mestách nad 10.000 obyvateľov sa zatiaľ sčítali takisto s výraznými rozdielmi. "Kým mesto Spišská Nová Ves má 71,5 %, Michalovce 68 % a Rožňava 67 % sčítaných obyvateľov, Trebišov má len 57 %," priblížila s tým, že podľa vyjadrenia trebišovskej samosprávy sa veľká časť obyvateľov sčítať chce, očakáva však služby mobilných asistentov. Ako v tejto súvislosti uviedla generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková, na výsledku v sčítaní obyvateľov výrazne cítiť osobnú iniciatívu obcí a lokálne kampane, ktoré samosprávy pri sčítaní realizujú.



Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Na samosčítanie prostredníctvom elektronického formulára majú obyvatelia ešte jeden týždeň, končí sa 31. marca. Následne sa od apríla do konca októbra bude realizovať asistované sčítanie. Bližšie informácie vrátane sčítacieho formulára sú zverejnené na webovej stránke scitanie.sk.