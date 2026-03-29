Košický kraj nepredá budovu na Štefánikovej, hľadá možnosti obnovy
Autor TASR
Košice 29. marca (TASR) - Historická budova na Štefánikovej ulici v Košiciach, ktorá patrí Košickému samosprávnemu kraju (KSK), ostáva po presťahovaní sa divadla Romathan v roku 2021 nevyužitá. KSK deklaruje, že odmieta jej predaj a hľadá možnosti jej potrebnej komplexnej obnovy.
„Košický samosprávny kraj hľadá dlhodobo možnosti komplexnej rekonštrukcie predmetnej budovy. Aktuálne prebieha posudzovanie potenciálu budúceho využitia. Záujem o odkúpenie evidujeme, avšak KSK neuvažuje o jej predaji, keďže by to mohlo obmedziť možnosti jej ďalšieho využitia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Nehnuteľnosť je súčasťou secesného objektu označovaného ako Jeneyho palác, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Bytový pavlačový dom na Štefánikovej 4 a 6 podľa zápisu postavili v roku 1902. Rodine Jeneyovej patril až do roku 1954, keď bol znárodnený. Jedna časť patrí KSK, druhá, ktorú nedávno obnovili a zreštaurovali na účely bývania, je v súkromných rukách. Obnovu tejto časti pamiatkari ocenili.
V auguste 2017, keď bol predsedom KSK Zdenko Trebuľa, krajské zastupiteľstvo schválilo zámer predať budovu na Štefánikovej 4 formou verejnej súťaže minimálne za sumu 585.000 eur. Už vtedy kraj uvádzal, že v havarijnom stave je elektroinštalácia i strecha. Trnka, ktorý do funkcie predsedu nastúpil v decembri toho roku, bol proti predaju. „KSK, aspoň kým ja som predsedom, určite nebude odpredávať túto budovu,“ uviedol v novembri 2021.
V historickej budove napriek nevyhovujúcim priestorom sídlilo Divadlo Romathan. To sa v lete 2021 napokon presťahovalo do obnovenej krajskej budovy na Továrenskej ulici. „Budeme sa snažiť budovu na Štefánikovej zrekonštruovať, či už z eurofondov alebo z garantovaných energetických úspor. Samozrejme, musíme sa najprv dohodnúť na účele využitia, lebo od toho bude záležať samotná finálna verzia rekonštrukcie,“ povedal v tom čase Trnka pre TASR.
Rekonštrukcia objektu, ktorý v minulosti patril aj bývalému Socialistickému zväzu mládeže (SZM), si bude žiadať značné investície.
