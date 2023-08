Košický kraj: O služby sociálneho podniku je veľký záujem aj v lete

Košice 13. augusta (TASR) - Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja (SP KSK), ktorý funguje od roku 2020, aktuálne zamestnáva 18 ľudí. O jeho služby je aj počas leta veľký záujem, ide predovšetkým o stavebné práce či maľovanie. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že rokujú aj so zákazníkmi mimo Košického kraja. Týka sa to poskytovania služieb pre štátne podniky z Popradu či z Prešova.



"Cez prázdniny sa zamestnanci zameriavajú na rekonštrukcie župných škôl a školských internátov. Obnovujú napríklad kabinety Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, maľujú priestory Obchodnej akadémie na Watsonovej, rekonštruujú učebne košických gymnázií na Šrobárovej a Opatovskej, no pod ich rukami dostávajú nový vzhľad aj objekty Ministerstva vnútra SR," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Najväčší záujem je o maľovanie priestorov, no skúsenosť majú aj so zatepľovaním rodinných domov. Na zákazkách pracujú podľa harmonogramu a tímy posilňujú priebežne, keďže SP môže znevýhodneného človeka zamestnať najviac na dva roky. Vzhľadom na dopyt po ich službách sú najžiadanejší odborní stavební robotníci.



Personál SP sa podpísal aj pod projekt výstavby komunitného centra na sídlisku Luník IX. Do konca roka má v pláne spolupracovať s Univerzitnou nemocnicou sv. Michala v Košiciach v rámci divízie stavby. Rozbehli už aj procesy a prípravu takzvaného memoranda o spolupráci s Charitným domom sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach. "Ich klienti by tak mohli začať s pracovnými príležitosťami práve u nás. Pridajú sa ku kolegom, ktorým okolnosti priniesli životný zvrat," dodal konateľ SP KSK Marek Čigaš.