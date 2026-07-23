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Košický kraj obhajuje projekt biodiverzity v kauze Kolumbia
Polícia vlani v júli informovala o vyšetrovaní a zásahu v rámci akcie Kolumbia v okresoch Košice a Zvolen v súvislosti s projektom v hodnote 4,52 milióna eur.
Autor TASR
Košice 23. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) obhajuje projekt na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice, ktorý už viac ako rok vyšetruje polícia. Vyšetrovanie sa týka podozrenia zo závažnej trestnej činnosti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Kraj najnovšie argumentuje dvoma nezávislými znaleckými posudkami.
„Potvrdili v podstate, že sme pomohli biodiverzite, že bola zveľadená a všetky výdavky boli vynaložené účelne. Dokonca boli práce urobené navyše oproti tomu, čo bolo objednané, vyfakturované,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Polícia vlani v júli informovala o vyšetrovaní a zásahu v rámci akcie Kolumbia v okresoch Košice a Zvolen v súvislosti s projektom v hodnote 4,52 milióna eur. Podľa polície došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche. Spôsobená škoda mala dosiahnuť približne 3,9 milióna eur. Polícia potvrdila, že trestné stíhanie v uvedenej veci naďalej pokračuje. „V súčasnosti prebieha znalecké skúmanie, ktorého výsledky sú nevyhnutné na komplexné vyhodnotenie dôkaznej situácie a určenie ďalšieho procesného postupu,“ uviedla Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Doplnila, že do ukončenia sa nebudú bližšie vyjadrovať.
Podľa predsedu KSK sa vo vyšetrovaní dosiaľ neobjavil jediný dôkaz, ktorý by medializované podozrenia potvrdil. Odborné hodnotenie malo zároveň potvrdiť reálny a merateľný pozitívny vplyv projektu na biodiverzitu a ekologickú stabilitu lesných ekosystémov. Podľa terénnych meraní odteká na nerevitalizovaných lesných cestách povrchovým odtokom viac ako polovica zrážkovej vody, zatiaľ čo na revitalizovaných úsekoch bolo zaznamenané úplné vsiaknutie zrážok bez povrchového odtoku.
„Už teraz, krátko po realizácii, vidíme prínosy tohto projektu. Voda z daného územia odteká pomalšie, zadržiava sa vo vybudovaných infiltračných opatreniach a postupne vsakuje do pôdy. Základom je, že zostáva v predmetnom území,“ uviedla na tlačovej konferencii vedúca referátu životného prostredia KSK Marcela Ondová. Ako doplnila, tieto skutočnosti potvrdzuje odborník z Českej republiky aj súdnoznalecké posudky.
Znalci podľa KSK vyčíslili aj konkrétne ekonomické prínosy. V oblasti zadržiavania vody v krajine a obmedzovania pôdnej erózie predstavuje potenciálny prínos opatrení v lokalitách Dobšiná a Gelnica 438.390 eur ročne, čo v horizonte desiatich rokov znamená hodnotu viac ako 4,3 milióna eur. Ďalším významným prínosom je podľa kraja schopnosť lesných ekosystémov viazať a dlhodobo ukladať oxid uhličitý z atmosféry, čo je kľúčové pre zmierňovanie klimatických zmien. Hodnotu tohto efektu znalci odhadli na 476.000 až 1,668 milióna eur ročne, čo v desaťročnom horizonte predstavuje až 16,68 milióna eur.
Trnka tiež vyzval, aby trestné konanie nebolo pred jesennými krajskými voľbami zneužívané ako nástroj politického boja a aby všetky procesné úkony vychádzali výlučne zo zákona.
„Potvrdili v podstate, že sme pomohli biodiverzite, že bola zveľadená a všetky výdavky boli vynaložené účelne. Dokonca boli práce urobené navyše oproti tomu, čo bolo objednané, vyfakturované,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Polícia vlani v júli informovala o vyšetrovaní a zásahu v rámci akcie Kolumbia v okresoch Košice a Zvolen v súvislosti s projektom v hodnote 4,52 milióna eur. Podľa polície došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche. Spôsobená škoda mala dosiahnuť približne 3,9 milióna eur. Polícia potvrdila, že trestné stíhanie v uvedenej veci naďalej pokračuje. „V súčasnosti prebieha znalecké skúmanie, ktorého výsledky sú nevyhnutné na komplexné vyhodnotenie dôkaznej situácie a určenie ďalšieho procesného postupu,“ uviedla Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Doplnila, že do ukončenia sa nebudú bližšie vyjadrovať.
Podľa predsedu KSK sa vo vyšetrovaní dosiaľ neobjavil jediný dôkaz, ktorý by medializované podozrenia potvrdil. Odborné hodnotenie malo zároveň potvrdiť reálny a merateľný pozitívny vplyv projektu na biodiverzitu a ekologickú stabilitu lesných ekosystémov. Podľa terénnych meraní odteká na nerevitalizovaných lesných cestách povrchovým odtokom viac ako polovica zrážkovej vody, zatiaľ čo na revitalizovaných úsekoch bolo zaznamenané úplné vsiaknutie zrážok bez povrchového odtoku.
„Už teraz, krátko po realizácii, vidíme prínosy tohto projektu. Voda z daného územia odteká pomalšie, zadržiava sa vo vybudovaných infiltračných opatreniach a postupne vsakuje do pôdy. Základom je, že zostáva v predmetnom území,“ uviedla na tlačovej konferencii vedúca referátu životného prostredia KSK Marcela Ondová. Ako doplnila, tieto skutočnosti potvrdzuje odborník z Českej republiky aj súdnoznalecké posudky.
Znalci podľa KSK vyčíslili aj konkrétne ekonomické prínosy. V oblasti zadržiavania vody v krajine a obmedzovania pôdnej erózie predstavuje potenciálny prínos opatrení v lokalitách Dobšiná a Gelnica 438.390 eur ročne, čo v horizonte desiatich rokov znamená hodnotu viac ako 4,3 milióna eur. Ďalším významným prínosom je podľa kraja schopnosť lesných ekosystémov viazať a dlhodobo ukladať oxid uhličitý z atmosféry, čo je kľúčové pre zmierňovanie klimatických zmien. Hodnotu tohto efektu znalci odhadli na 476.000 až 1,668 milióna eur ročne, čo v desaťročnom horizonte predstavuje až 16,68 milióna eur.
Trnka tiež vyzval, aby trestné konanie nebolo pred jesennými krajskými voľbami zneužívané ako nástroj politického boja a aby všetky procesné úkony vychádzali výlučne zo zákona.