Košický kraj obnoví most v Jaklovciach aj cestu vo Veľkých Kapušanoch

Košice 22. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zrekonštruuje most cez vodnú nádrž Ružín v Jaklovciach v okrese Gelnica, most v obci Kaluža pri Zemplínskej šírave a cestu vo Veľkých Kapušanoch v Michalovskom okrese. Z eurofondov na to získal takmer šesť miliónov eur. Začiatok realizácie troch projektov v doprave je naplánovaný na jar 2025, informovala krajská samospráva.



Odbor projektov a investícií Úradu KSK aktuálne pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa.



Kraj tak uspel so všetkými tromi žiadosťami na rekonštrukciu ciest a mostov, ktoré podal v rámci eurofondovej výzvy Slovensko 2021 - 2027. "Pre kraj je to dôležité, pretože ide o veľké investície, na ktoré župná kasa nestačí," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Celkovo viac ako 2,5 milióna eur má zlepšiť regionálnu obslužnosť dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M3386 cez Ružín pred obcou Jaklovce. Na rekonštrukciu mosta M7805 cez Kalužský potok za Kalužou je určených viac ako 666.000 eur. Náklady na obnovu cesty II/552 aj s odvodnením v meste Veľké Kapušany sú vyčíslené na takmer 2,8 milióna eur.



KSK ešte v októbri 2023 požiadal o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty.