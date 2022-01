Kraj obnovil stredoškolský internát na Jedlíkovej v Košiciach

Košice 11. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) komplexne zrekonštruoval interiér školského internátu na Jedlíkovej ulici v Košiciach, zo svojho rozpočtu na to vyčlenil viac ako 1,6 milióna eur. Internát patrí pod Strednú odbornú školu (SOŠ) technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho.



Rekonštrukcia prebiehala od marca 2020 v dvoch etapách, informoval v utorok Úrad KSK. Najprv opravili chlapčenský a následne dievčenský blok. V objekte vymenili všetky okná a dvere, elektroinštaláciu, rozvody ležatej kanalizácie či podlahové krytiny. V priestoroch opravili aj omietky, taktiež pribudla nová maľovka a nátery. Okrem rekonštrukcie priestorov pribudol aj nový nábytok, škola zakúpila postele, skrine a vešiakové steny. V rámci menších čiastkových opráv už v minulosti v tomto internáte z krajského rozpočtu vynovili aj sociálne zariadenia, strechu, časť kuchyne a vrátnicu.



"Takúto rozsiahlu rekonštrukciu by sme z vlastných zdrojov nedokázali zafinancovať, preto pre nás znamená veľa. Takmer celá prestavba sa realizovala počas najhorších mesiacov pandémie, čo si vyžadovalo flexibilný manažment prác. Pomohlo nám, že internát bol časť obdobia prázdny, počas dištančného vzdelávania sme mohli aspoň jeden z blokov opravovať naraz a nie po poschodiach," povedala riaditeľka školy Eva Matejová.



Podľa predsedu KSK túto budovu za 40 rokov od jej výstavby nikto neopravoval, v najhoršom stave boli najmä okná či podlaha a pre žiakov už tento stav začínal byť nebezpečný. "Niektoré okná už nebolo možné otvárať, boli zaklincované, aby nevypadávali. Som rád, že žiaci po rokoch získali dôstojný priestor, ktorý budú môcť naozaj nazvať svojím druhým domovom," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Z krajského rozpočtu pôjde v tomto roku najviac peňazí do stredného školstva, celkovo až 115 miliónov eur. Kraj informoval, že bude pokračovať v rekonštrukciách škôl a školských internátov, investovať plánuje aj do jedální a športovej infraštruktúry. V tomto roku začne s výstavbou hokejovej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach, vyčlenené sú aj finančné prostriedky na výstavbu plavárne pri gymnáziu v Kráľovskom Chlmci.