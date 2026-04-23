Košický kraj ocenil 12 osobností a dva kolektívy za rok 2025
Ocenenia odovzdal počas galavečera predseda KSK Rastislav Trnka.
Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2025 získalo celkovo 12 osobností a dva kolektívy. Ich slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo vo štvrtok v Národnom divadle v Košiciach.
Cenu KSK si prevzali košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober, sudca apoštolského tribunálu a bývalý rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme Miroslav Konštanc Adam a režisérka Rebeka Bizubová. Táto cena patrí aj Detskému folklórnemu súboru Jadlovček a leteckej akrobatickej skupine Biele Albatrosy.
Špeciálne ocenenie Historická osobnosť regiónu udelilo krajské zastupiteľstvo in memoriam historičke umenia Alžbete Güntherovej-Mayerovej, ktorá významne ovplyvnila moderné chápanie ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku a ako správkyňa Štátneho kultúrneho majetku sa významnou mierou zaslúžila o záchranu kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hôrka.
Cenu predsedu KSK získali vedec Alexander Hošovský, lekárka a výskumníčka Kristína Kulcsárová, operný spevák Peter Dvorský a umelec a folklorista Štefan Štec. Vo verejnom hlasovaní Štec získal aj Cenu verejnosti.
Ďalšie štyri osobnosti boli ocenené Čestnou cenou predsedu KSK. Medzi nimi intermediálny umelec Boris Vaitovič, vedkyňa v oblasti organickej chémie Paulína Slepčíková, hokejový tréner Vladimír Marinčin st. a riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi Alexandra Hovancová.
Ocenenia odovzdal počas galavečera predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý vyzdvihol inšpirujúce osobnosti a poukázal na to, že „sila kraja sa nemeria len projektmi alebo číslami, ale najmä ľuďmi“.
Cenu KSK si prevzali košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober, sudca apoštolského tribunálu a bývalý rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme Miroslav Konštanc Adam a režisérka Rebeka Bizubová. Táto cena patrí aj Detskému folklórnemu súboru Jadlovček a leteckej akrobatickej skupine Biele Albatrosy.
Špeciálne ocenenie Historická osobnosť regiónu udelilo krajské zastupiteľstvo in memoriam historičke umenia Alžbete Güntherovej-Mayerovej, ktorá významne ovplyvnila moderné chápanie ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku a ako správkyňa Štátneho kultúrneho majetku sa významnou mierou zaslúžila o záchranu kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hôrka.
Cenu predsedu KSK získali vedec Alexander Hošovský, lekárka a výskumníčka Kristína Kulcsárová, operný spevák Peter Dvorský a umelec a folklorista Štefan Štec. Vo verejnom hlasovaní Štec získal aj Cenu verejnosti.
Ďalšie štyri osobnosti boli ocenené Čestnou cenou predsedu KSK. Medzi nimi intermediálny umelec Boris Vaitovič, vedkyňa v oblasti organickej chémie Paulína Slepčíková, hokejový tréner Vladimír Marinčin st. a riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi Alexandra Hovancová.
Ocenenia odovzdal počas galavečera predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý vyzdvihol inšpirujúce osobnosti a poukázal na to, že „sila kraja sa nemeria len projektmi alebo číslami, ale najmä ľuďmi“.