< sekcia Regióny
Košický kraj ocenil prínos kunsthistoričky A. Güntherovej-Mayerovej
Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) si vo štvrtok na slávnostnom zasadnutí pripomenuli prvé rokovanie volených zástupcov historickej Košickej župy pred 102 rokmi. Súčasťou programu bola prezentácia publikácie o významnej historičke umenia Alžbete Güntherovej-Mayerovej, ktorej krajské zastupiteľstvo udelilo ocenenie Historická osobnosť regiónu - in memoriam.
Nová publikácia približuje život a prácu Güntherovej-Mayerovej (1905 - 1973), ktorá významne ovplyvnila moderné chápanie ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku a zaslúžila sa aj o záchranu kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hôrka. Bratislavská rodáčka bola spoluzakladateľka slovenskej umenovedy, všestranne talentovaná historička a znalkyňa umenia, nadaná výtvarníčka, muzeologička i pamiatkarka.
Autor publikácie - kunsthistorik Július Barczi poukázal aj na jej ťažký život, keď ju začiatkom 50. rokov vysídlili z Bratislavy v rámci akcie B a keď začala pôsobiť v Betliari ako správkyňa štátneho kultúrneho majetku a zároveň pracovala aj na Krásnej Hôrke. „Pôsobila do roku 1955 v tomto regióne a mala veľmi úzke kontakty jednak s Východoslovenským múzeom v Košiciach, s vtedy založenou Východoslovenskou galériou, pomáhala zakladať Levočské múzeum, Bardejovské múzeum a, samozrejme, podieľala sa aj na metodikách a výskumoch pamiatok ako v Košiciach, tak v celom regióne,“ povedal pre novinárov. Okrem iného stála aj za kľúčovým dielom - Súpis pamiatok na Slovensku.
Güntherovú-Mayerovú svojím vystúpením sprítomnila aj herečka Anikó Vargová, ktorá ju stvárňuje v divadelnej hre Bratislavské srdce. Inscenáciu vlani prvýkrát uviedlo bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH).
Krajskí poslanci sa stretli v budove Východoslovenskej galérie v Košiciach, niekdajšom Župnom dome, kde prvýkrát rokovali zástupcovia Košickej župy 23. apríla 1924. Hoci Košická župa existovala len päť rokov, podľa predsedu KSK Rastislava Trnku už prvé voľby do jej zastupiteľstva naznačili jej výnimočnosť. „Volebné štandardy na našom území prekročili mnohé západoeurópske demokracie. Napríklad všeobecné a tajné volebné právo mali aj ženy, čo v tých časoch vôbec nebolo samozrejmosťou,“ uviedol.
Na slávnostné zasadnutie nadviaže galavečer osobností KSK so začiatkom o 18.00 h v Národnom divadle Košice. Odovzdajú na ňom krajské ocenenia za minulý rok, a to spolu 12 jednotlivcom a dvom kolektívom.
