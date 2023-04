Košický kraj ocenil významné osobnosti kraja za rok 2022

Košice 23. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) odovzdal významným osobnostiam kraja verejné ocenenia za rok 2022. Nedeľný galavečer v Štátnom divadle v Košiciach sa konal pri príležitosti výročia prvého zastupiteľstva niekdajšej Košickej župy, ktoré zasadalo 23. apríla v roku 1924. Informuje o tom KSK na svojej webovej stránke.



Cenu KSK udelili folklórnej skupine Parchovianka, Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, Speváckemu zboru Árvalányhaj, gréckokatolíckemu kňazovi Jozefovi Tóthovi in memoriam a Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Cenu predsedu KSK dostal vedec a výskumník Ján Dusza, firma Herba Drug, spisovateľ a pedagóg Peter Karpinský, ultramaratónec Slavomír Lindvai a odborník v oblasti biomedicínskeho inžinierstva Jaroslav Majerník.



Čestnú cenu predsedu KSK získal archeológ Dárius Gašaj, grafické štúdio Brut.to, inovátorka a IT špecialistka Veronika Hudzíková, šéfkuchár Gabriel Kocák, hudobná skupina Peter Bič Project a kolektív zamestnancov a dobrovoľníkov U. S. Steel Košice.



Historickou osobnosťou regiónu sa stal Josef Polák in memoriam. Bol zakladateľom múzejníctva v prvorepublikových Košiciach a vedúcou osobnosťou v oblasti kultúry na východnom Slovensku.



"Oceňujeme osobnosti svetového formátu, ktorým východ prirástol k srdcu, pretože je ich rodiskom alebo tu strávili väčšinu svojho mimoriadne aktívneho života. Župa sa im chce verejne poďakovať za hodnoty a prácu, ktorú robia pre celý kraj, krajinu aj oblasť, ktorej sa venujú," povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že ide o ľudí, ktorí dokázali veľké veci a aj vďaka nim sa život v kraji rozhýbal. "Je mylné si myslieť, že na východe nič nie je, títo ľudia vysielajú do sveta signál, že nové vynálezy a svedomitá práca tu mali vždy svoje stále miesto," dodal.



Verejnosť nájde bližšie informácie o všetkých ocenených od roku 2019 na webovej stránke www.osobnostiksk.sk.