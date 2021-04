Košický kraj od pondelka otvorí niektoré svoje kultúrne zariadenia

Košice 18. apríla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) vzhľadom na uvoľňovanie protiepidemických opatrení od pondelka (19. 4.) otvorí niektoré kultúrne zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to múzeá, galérie či knižnice. Podmienkou bude dodržiavanie opatrení vrátane obmedzenia počtu ľudí podľa rozlohy priestoru. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že postupne budú otvárať aj kultúrne centrá či osvetové strediská.



Múzeá a galérie v kraji otvoria svoje brány pre návštevníkov približne po štyroch mesiacoch. „Samozrejmosťou návštevy bude negatívny test a povinnosť nosenia respirátora. Dočasne nebude možné využívať audiosprievodcov, obmedzené bude aj používanie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení,“ uvádza KSK.



Upravené budú tiež otváracie hodiny - jeden deň v týždni by mal byť vyhradený na dezinfekciu priestorov. Otváracie hodiny každého zo znovuotvorených krajských kultúrnych zariadení budú zverejnené na ich webových stránkach.



KSK pripomína, že uvoľnenie opatrení sa zatiaľ nedotkne spustenia prezenčného vyučovania ďalších ročníkov krajských stredných škôl. Tie aktuálne navštevujú len žiaci všetkých končiacich ročníkov, ide približne o 5300 žiakov. Podľa predpokladaného plánu a na základe COVID automatu by sa malo vyučovanie v školách pre všetky ročníky spustiť od 26. apríla. „KSK je však zriaďovateľom Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho. Podľa aktuálnych nariadení vlády sa preto do školy od pondelka vrátia žiaci ôsmeho a deviateho ročníka,“ dodáva s tým, že každé ráno absolvujú ranný filter a spolu so zákonným zástupcom sa musia preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.