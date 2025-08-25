< sekcia Regióny
Košický kraj odkúpi budovy pri pamätníku na Dargove
Nehnuteľnosti v katastri obce Košický Klečenov budú po kúpe zverené do správy Centra kultúry Košického kraja, ktoré už teraz spravuje nehnuteľnosti v lokalite pamätníka.
Autor TASR
Košice 25. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi za 105.000 eur od súkromného vlastníka objekty bufetu a skladu a hospodársku budovu pri Pamätníku oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku. Cieľom je revitalizácia tejto lokality. Schválilo to v pondelok Zastupiteľstvo KSK.
Nehnuteľnosti v katastri obce Košický Klečenov budú po kúpe zverené do správy Centra kultúry Košického kraja, ktoré už teraz spravuje nehnuteľnosti v lokalite pamätníka. Ako pripomína KSK, v areáli sa konajú minimálne trikrát ročne podujatia organizované krajom a aktuálne sa dokončuje nová expozícia v Sieni bojovej slávy. V prípade nadobudnutia nehnuteľností do vlastníctva KSK po príprave projektovej dokumentácie by sa KSK podľa materiálu pre krajských poslancov mohol uchádzať o rôzne zdroje na revitalizáciu celej lokality, napríklad z programu Integrovanej územnej stratégie. Aktuálne sa vypracováva projektový zámer a architektonický návrh na revitalizáciu celého areálu.
„KSK plánuje revitalizovať lokalitu okolo pamätníka na účely vybudovania estetického a funkčného zázemia pre návštevníkov tejto lokality vrátane obslužnej, oddychovej a náučnej časti. Súčasťou areálu by malo byť vonkajšie posedenie, oddychová zóna, prípadne kaviareň,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Zámerom projektu bude podľa neho návrh riešenia pešieho prepojenia medzi oddychovou zónou a pamätníkom, parkovanie a komplexné riešenie dopravnej situácie na ceste I/19 na tomto mieste.
