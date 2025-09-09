< sekcia Regióny
Košický kraj odovzdal obciam v kraji ďalších 22 defibrilátorov
Tento krok nadväzuje na minuloročnú etapu, počas ktorej putovalo do regiónov 16 defibrilátorov.
Autor TASR
Košice 9. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) odovzdal obciam 22 nových automatických externých defibrilátorov (AED), čím pokračuje v rozširovaní siete týchto prístrojov. Ide o prenosné zariadenie určené na poskytnutie okamžitej pomoci pri zástave srdca do príchodu záchranárov. Informoval o tom Úrad KSK.
Defibrilátory poputujú do obcí Bohdanovce, Budimír, Gemerská Panica, Kluknava, Košická Polianka, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Nižná Slaná, Ochtiná, Odorín, Ptrukša, Rakovnica, Rešica, Roštár, Rudná, Silica, Skároš, Sokoľ, Tušická Nová Ves, Vyšný Medzev, Ďurďošík a Žakarovce.
Tento krok nadväzuje na minuloročnú etapu, počas ktorej putovalo do regiónov 16 defibrilátorov. Za posledný rok sa tieto prístroje podľa KSK reálne využili pri 14 zásahoch, čo potvrdzuje ich význam pri záchrane ľudských životov.
„Tieto defibrilátory predstavujú nielen modernú technológiu, ale predovšetkým nástroj nádeje a šancu na záchranu života v kritických chvíľach. Som hrdý, že Košický kraj môže pokračovať v tejto dôležitej iniciatíve a ďakujem všetkým partnerom a starostom za ich spoluprácu a nasadenie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Distribúciu a správu defibrilátorov v Košickom kraji zabezpečuje Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, ktorý zároveň organizuje aj školenia pre dobrovoľných hasičov a obce. Cieľom je nielen umiestniť prístroj do terénu, ale aj naučiť ľudí, ako ho správne a efektívne použiť v krízovej situácii.
KSK podpísal aj memorandum o spolupráci s Krajskou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice. Tá získala finančnú podporu vo výške 10.000 eur na zefektívnenie spolupráce s dobrovoľnými hasičmi v obciach.
Mapa s rozmiestnením defibrilátorov v Košickom kraji je dostupná aj na Geoportáli KSK.
