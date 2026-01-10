< sekcia Regióny
Košický kraj opäť ocení regionálnu gastronómiu Zlatou vareškou
Súťaž reaguje na potrebu systematickej podpory gastronómie v menej rozvinutých oblastiach kraja a nadväzuje na jeho kulinárske tradície.
Autor TASR
Košice 10. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa druhý ročník súťaže Zlatá vareška Košického kraja. Cieľom je podporiť a zviditeľniť kvalitnú regionálnu gastronómiu v oblastiach Gemer, Spiš, Abov a Zemplín. Ako informovali z komunikačno-marketingového oddelenia KSK, súťaž je určená pre gastroprevádzky pôsobiace mimo mesta Košice.
„Je za nami prvý ročník tohto projektu, ktorý ukázal, že zviditeľňovať lokálne podniky má veľký význam. Cieľom druhej výzvy Zlatej varešky Košického kraja je podporiť gastroprevádzky, ktoré dlhodobo robia svoju prácu kvalitne, no nemajú rovnaké možnosti propagácie ako podniky v metropole kraja,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že kraj chce dobrú gastronómiu sprístupniť v každom kúte regiónu.
Súťaž reaguje na potrebu systematickej podpory gastronómie v menej rozvinutých oblastiach kraja a nadväzuje na jeho kulinárske tradície. Hodnotenie sa nezameriava iba na chuť jedál, ale aj na úroveň služieb, atmosféru prevádzky, prístup k hosťom či udržateľnosť.
Do súťaže sa môžu zapojiť reštaurácie, salaše či motoresty, ktoré pôsobia na trhu minimálne dva roky, majú celoročnú prevádzku a ponúkajú jedlá formou la carte. Odborná porota zložená z profesionálnych šéfkuchárov a známych gastroinfluencerov navštívi prevádzky neohlásene a poskytne im spätnú väzbu s odporúčaniami.
Z každého zo štyroch regiónov postúpi do užšieho výberu desať prevádzok, spolu 40. Z nich bude vybraná finálová osmička (dve z každého regiónu), ktorá získa ocenenie Vareška Košického kraja a finančnú podporu. Hlavný víťaz si odnesie titul Zlatá vareška Košického kraja.
„Je za nami prvý ročník tohto projektu, ktorý ukázal, že zviditeľňovať lokálne podniky má veľký význam. Cieľom druhej výzvy Zlatej varešky Košického kraja je podporiť gastroprevádzky, ktoré dlhodobo robia svoju prácu kvalitne, no nemajú rovnaké možnosti propagácie ako podniky v metropole kraja,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že kraj chce dobrú gastronómiu sprístupniť v každom kúte regiónu.
Súťaž reaguje na potrebu systematickej podpory gastronómie v menej rozvinutých oblastiach kraja a nadväzuje na jeho kulinárske tradície. Hodnotenie sa nezameriava iba na chuť jedál, ale aj na úroveň služieb, atmosféru prevádzky, prístup k hosťom či udržateľnosť.
Do súťaže sa môžu zapojiť reštaurácie, salaše či motoresty, ktoré pôsobia na trhu minimálne dva roky, majú celoročnú prevádzku a ponúkajú jedlá formou la carte. Odborná porota zložená z profesionálnych šéfkuchárov a známych gastroinfluencerov navštívi prevádzky neohlásene a poskytne im spätnú väzbu s odporúčaniami.
Z každého zo štyroch regiónov postúpi do užšieho výberu desať prevádzok, spolu 40. Z nich bude vybraná finálová osmička (dve z každého regiónu), ktorá získa ocenenie Vareška Košického kraja a finančnú podporu. Hlavný víťaz si odnesie titul Zlatá vareška Košického kraja.