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Košický kraj opraví na dolnom Zemplíne 16 kilometrov ciest
Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, opravené budú úseky ciest, ktoré spájajú obce s okresnými mestami, ale aj trasy vedúce k turistickým destináciám.
Autor TASR
Košice 3. júla (TASR) - Počas júla a augusta dôjde na dolnom Zemplíne k ďalším súvislým opravám ciest druhej a tretej triedy. Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, že opraví spolu viac ako 16 kilometrov ciest v rámci desiatich úsekov v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance. Práce prebehnú za čiastočnej dopravnej prevádzky s obmedzeniami riadenými dočasným dopravným značením.
„Cieľom je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, zlepšiť komfort dochádzania za prácou či službami a podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne počas prebiehajúcej letnej turistickej sezóny,“ uviedol Úrad KSK.
V okrese Michalovce sa opravy týkajú takmer ôsmich kilometrov ciest, a to medzi Budkovcami a Drahňovom, v obci Tušická Nová Ves, medzi Dúbravkou a Budkovcami aj úseku z Ortova po križovatku do obce Bajany. V okrese Trebišov obnovia vozovku na viac ako štyroch kilometroch ciest, a to v Boťanoch, v extraviláne obce Plechotice a na križovatke pri Brehove. V okrese Sobrance položia nový asfalt na viac ako štyroch kilometroch ciest, a to medzi Jenkovcami a Záhorom, Baškovcami a Hlivištiami a v intraviláne obce Hlivištia.
Kraj apeluje na vodičov, aby v týchto úsekoch zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny pracovníkov a dočasné značenie.
Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, opravené budú úseky ciest, ktoré spájajú obce s okresnými mestami, ale aj trasy vedúce k turistickým destináciám.
„Cieľom je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, zlepšiť komfort dochádzania za prácou či službami a podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne počas prebiehajúcej letnej turistickej sezóny,“ uviedol Úrad KSK.
V okrese Michalovce sa opravy týkajú takmer ôsmich kilometrov ciest, a to medzi Budkovcami a Drahňovom, v obci Tušická Nová Ves, medzi Dúbravkou a Budkovcami aj úseku z Ortova po križovatku do obce Bajany. V okrese Trebišov obnovia vozovku na viac ako štyroch kilometroch ciest, a to v Boťanoch, v extraviláne obce Plechotice a na križovatke pri Brehove. V okrese Sobrance položia nový asfalt na viac ako štyroch kilometroch ciest, a to medzi Jenkovcami a Záhorom, Baškovcami a Hlivištiami a v intraviláne obce Hlivištia.
Kraj apeluje na vodičov, aby v týchto úsekoch zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny pracovníkov a dočasné značenie.
Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, opravené budú úseky ciest, ktoré spájajú obce s okresnými mestami, ale aj trasy vedúce k turistickým destináciám.