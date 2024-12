Košický kraj opravil tento rok najviac ciest v okrese Michalovce

Michalovce 10. decembra (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) opravila tento rok najviac ciest v okrese Michalovce. Súvislé opravy zamerala na cesty druhej a tretej triedy v nevyhovujúcom technickom stave, pričom práce prebiehali aj v okresoch Sobrance a Trebišov. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Súvislou opravou prechádzajú takmer štyri kilometre vozovky na štvorprúdovej ceste z Michaloviec smerom na Zemplínsku šíravu. Zrekonštruovali aj časť cesty Bánovce nad Ondavou - intravilán v smere na Trhovište a 2,5 kilometra cesty od obce Bánovce nad Ondavou v smere na Dúbravku.



V okolí Veľkých Kapušian položili nový asfalt na ceste medzi obcami Ortov - Veškovce a Veškovce - Veľké Kapušany. Rekonštrukciou prešiel úsek cesty medzi Veľkými Kapušanmi a Čičarovcami a Veľkými Kapušanmi.



V okrese Sobrance sa obnova týkala vybraných úsekov cesty od obce Choňkovce, cez Podhoroď, po intravilán obce Ruský Hrabovec. Zrekonštruoval sa aj kilometrový úsek cesty medzi Lekárovcami a Bežovcami.



Najdlhším opravovaným úsekom v okrese Trebišov je časť cesty od križovatky Leles po Kráľovský Chlmec s dĺžkou 4,9 kilometra. Úpravou prešla aj cesta od obce Leles v dĺžke 2,4 kilometra. Opravený bol tiež vyše dvojkilometrový úsek cesty od intravilánu obce Kašov po Cejkov. Krátky úsek bol opravený i v obci Stanča pri železničnej stanici a príjazdová cesta v Trnávke.



Všetky súvislé opravy ciest by mali byť ukončené do polovice decembra a kraj do nich investoval viac ako šesť miliónov eur. "Krajskí cestári opravia tento rok spolu 33 úsekov na 45 kilometroch ciest druhej a tretej triedy vo všetkých regiónoch KSK. Túto sezónu sa najviac cestných úsekov opravilo v okresoch Michalovce a Košice-okolie," dodala hovorkyňa.