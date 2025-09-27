< sekcia Regióny
Košický kraj opravuje cesty na Dolnom Zemplíne i v iných regiónoch
Opravy sa dotknú ciest II. a III. triedy v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance, ktoré sú v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave.
Autor TASR
Trebišov 27. septembra (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) opravuje tento rok viacero ciest v okrese Trebišov. Na jeseň sa však pracuje na celom Dolnom Zemplíne aj v iných regiónoch. Informovala o tom hovorkyňa krajskej samosprávy Katarína Strojná s tým, že súvislé opravy ciest by mali byť ukončené do polovice decembra.
Opravy sa dotknú ciest II. a III. triedy v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance, ktoré sú v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Kraj pritom plánuje opraviť vyše 40 kilometrov ciest a do obnovy investuje viac ako sedem miliónov eur.
„V Trebišovskom okrese položili cestári nový asfalt v extraviláne obce Leles, intraviláne Sečoviec, v intraviláne a extraviláne Nového Ruskova. Zrealizoval sa aj úsek v Somotore, križovatka I/79 - Streda nad Bodrogom,“ priblížila hovorkyňa. Aktuálne prebiehajú práce na úseku v extraviláne Trebišova. Tento rok sa opravia aj úseky cesty Bačka - Leles, Cejkov - križovatka III/3667 a III/3699, intravilán Kráľovského Chlmca a Svinice - most Zatín - obec Zatín.
V okrese Michalovce plánujú krajskí cestári opraviť cesty v úsekoch medzi Veľkými Raškovcami a Vojanami a intravilán Veľkých Kapušian. „V rámci okresu Sobrance sa opravila časť extravilánu obce Podhoroď, intravilán - extravilán Jasenova či úsek Lekárovce - Bežovce. Najdlhším opravovaným úsekom je tento rok cesta II. triedy prechádzajúca cez intravilán obce Ruský Hrabovec až po hranicu okresu s dĺžkou vyše 4,6 kilometra. Tá je pokračovaním opravy cesty z minulého roka,“ vymenovala Strojná. Aktuálne cestári pracujú aj v intraviláne Ruskoviec a Ruskom Hrabovci.
