Košický kraj opravuje dva mosty pri Úhornej

Úhorná 24. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal v jeseni s opravou ďalších dvoch mostov, ktoré sú na pokraji životnosti. Ide o mosty pred obcou Úhorná a pri jazere Úhorná v okrese Gelnica. Informoval o tom Úrad KSK.



Na prvom moste, ktorý vedie do obce, vlani spadlo zábradlie a časť rímsy. Odvtedy na ňom platili dočasné opatrenia, v úseku boli osadené betónové zvodidlá a smerovacie dosky po stranách mosta, znížená bola aj rýchlosť jazdy. S prácami na jeho rekonštrukcii začala krajská samospráva v auguste. Pôvodný most bol zbúraný, doprava je v súčasnosti vedená po krátkej obchádzkovej trase. V nasledujúcich mesiacoch bude vybudovaná nová konštrukcia mosta, zhotovené budú rímsy, vozovka, cestné príslušenstvo a upravené bude aj koryto potoka. Práce by mali byť ukončené do apríla budúceho roka. Rekonštrukciu financuje kraj zo svojho rozpočtu, stáť by mala takmer 260.000 eur.



Kým tieto práce sa uskutočňujú plynule a bez väčších zdržaní, iná situácia je na moste pred jazerom Úhorná. „Ide o jeden z najstarších mostov v našom kraji, vybudovaný bol v roku 1980. Nosnú konštrukciu sme chceli zachovať a zosilniť. S jeho rekonštrukciou sme začali v prvý októbrový týždeň, no už po pár dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi došlo k otvoreniu trhliny na nosnej klenbe a pádu časti rímsy. Po mimoriadnej prehliadke sme museli pristúpiť k rozhodnutiu most zbúrať, nepodarí sa ho už zachrániť. Vopred sa obyvateľom ospravedlňujeme za dopravné obmedzenia, verím, že vďaka dodatočnej výstavbe obchádzkovej trasy ich pocítia v minimálnej miere,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na moste z dôvodu bezpečnosti vykonali dočasné opatrenia, aby nedošlo k vzniku ďalších trhlín alebo samovoľnému pádu mosta, jeho klenba bola podopretá. KSK tiež zabezpečil vybudovanie obchádzkovej trasy vedľa mostného objektu. Doprava je po obchádzkovej trase vedená v jednom jazdnom pruhu, riadi ju svetelná signalizácia. Potom, čo zhotoviteľ získa potrebné povolenia, most zbúrajú a nahradí ho nový z rámových prefabrikátov. „Podľa pôvodného projektu mali práce, ktoré financuje župa, stáť takmer 200.000 eur, ukončené mali byť do mája budúceho roka. Dĺžka prác, ako aj výsledná cena sa budú odvíjať od ďalšieho priebehu rekonštrukcie,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.